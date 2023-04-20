Куда пойти в Киеве: в "Мистецьком арсенале" открыли выставку современного украинского искусства о войне

Посетители выставки "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" фотографируют арт-объекты на телефон. Фото: Новини.LIVE

В Киеве, 20 апреля, состоялось открытие выставки "Формы присутствия", где представили работы украинских художников и художниц. Ее создали в партнерстве с ОО "Сообщество Художественного арсенала" в рамках реализации проекта при поддержке Отдела печати, образования и культуры Посольства США в Украине.

Фотокорреспондент Новини.LIVE побывал на открытии выставки.

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На выставке представили работы: Юрия Болсы, Андрея Денисенко, Анастасии Дицо и Саши Рошена, Антона Карюка, Яны Кононовой, Елены Курзель, Максима Мазура, Дарьи Молокоедовой, Даниила Немировского, Карины Синицы, Лео Троценко, Тамары Турлюн , Виталия Янкова, Три упражнения по реализму, commercial public art и Светланки Коноплевой, Open place.

"С начала полномасштабного вторжения художники и художницы оказались в ситуации, когда художественная практика казалась привилегией, а реальность перевесила все попытки ее описания. Кто-то из них выбирал волонтерство без материального производства, становился военным, кто-то направлял свои усилия на гуманитарные проекты, кто-то практику, чтобы фиксировать окружающие изменения и ощущения времени. Многие художники и художницы на тот момент потеряли свои работы, работы друзей и собственные мастерские. Это усиливало ощущение необратимости и потери. В такой ситуации материальное производство стало способом противодействия и свидетельством войны. Так работа с материалом стала терапией, документом времени и возвращением к себе", — объяснили в пресс-службе Художественного арсенала.

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Открытие выставки современного украинского искусства "Формы присутствия" в "Мистецьком арсенале" 20 апреля 2023 года. Фото: Новини.LIVE 1 / 16

Напомним, недавно во Львове представляли писанки с мотивами Мариуполя. Выставка состоялась Святопокровском женском монастыре.