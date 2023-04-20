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Відкриття виставки сучасного мистецтва "Форми присутності" в Києві

20 квітня 2023 18:20
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Куди піти в Києві: в "Мистецькому арсеналі" відкрили виставку сучасного українського мистецтва про війну
Відвідувачі виставки "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі" фотографують арт-об'єкти на телефон. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

У Києві, 20 квітня, відбулося відкриття виставки "Форми присутності", де представили роботи українських художників та художниць. Її створили в партнерстві з ГО "Спільнота Мистецького арсеналу" в межах реалізації проєкту за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. 

Фотокореспондент Новини.LIVE побував на відкритті виставки.

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Детальніше про фотовиставку

На виставці представили роботи: Юрія Болси, Андрія Денисенка, Анастасії Дицьо і Саши Рошена, Антона Карюка, Яни Кононової, Олени Курзель, Максима Мазура, Дар’ї Молокоєдової, Данііла Немировського, Каріни Синиці, Лео Троценка, Тамари Турлюн, Сани Шахмурадової-Танської, Віталія Янкового, Три вправи з реалізму, commercial public art і Світланки Конопльової, Open place. 

"З початку повномасштабного вторгнення митці та мисткині опинилися в ситуації, коли мистецька практика видавалася привілеєм, а реальність переважила всі спроби її опису. Хтось із них вибирав волонтерство без матеріального виробництва, ставав військовим, хтось спрямовував свої зусилля на гуманітарні проєкти, хтось продовжував щоденну художню практику, щоб фіксувати довколишні зміни й відчуття часу. Багато художників і художниць на той момент втратили свої роботи, роботи друзів та власні майстерні. Це посилювало відчуття незворотності та втрати. У такій ситуації матеріальне виробництво стало способом протидії і свідченням війни. Так робота з матеріалом стала терапією, документом часу і поверненням до себе", — пояснили у пресслужбі Мистецького арсеналу. 

  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
  • Відкриття виставки сучасного українського мистецтва "Форми присутності" в "Мистецькому арсеналі 20 квітня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
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Нагадаємо, нещодавно  у Львові презентували писанки з мотивами Маріуполя. Виставка відбулася у Святопокровському жіночому монастирі.

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