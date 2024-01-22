Известный актер призвал спасти животных из приюта в Киевской области

Украинский актер и зоозащитник Алексей Суровцев. Instagram/surovtsev.alexei

Украинский актер и владелец приюта для кошек Алексей Суровцев опубликовал видео, в котором продемонстрировал состояние приюта "Допомога і захист". Он призвал всех неравнодушных стать на защиту находящихся в этом заведении собак.

Соответствующее видео Суровцев распространил на своей странице в Instagram.

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В каких условиях находятся животные в приюте

Алексей рассказал, что в этом приюте животные неухожены и нестерилизованы, находятся на холоде, плохо питаются и не имеют документов.

"Корма, которые предоставляют им волонтеры, исчезают в неизвестном направлении. Родившая вечером хаски лежит с малыми щенками прямо на бетоне", — добавил Суровцев.

Суровцев также отметил, что одной из руководительниц приюта является Яна Майборода. По его словам, с ней связано еще несколько подобных инцидентов, в частности, "черное разведение животных".

"Нужно спасти тех бедных, кто остался. Прошу все зоозащитные организации присоединиться. Бесплатную стерилизацию всем организую", — призвал актер.

Ранее мы сообщали, что в правоохранительные органы Киевской области обратились неравнодушные граждане и сообщили о том, что в одном из приютов в ненадлежащих условиях содержатся животные. Кроме того, полицейские во время мониторинга социальных сетей обнаружили публикацию об вероятном издевательстве над животными в том же приюте.

Напоминаем, что сетью распространяется видео из киевского приюта для животных DOG HELP UKRAINE original, на котором собаки топчутся по костям в вольере, совершенно не пригодном для жизни. Отмечается, что четырехлапые голодают и вынуждены питаться трупами других животных, а иногда и друг другом.