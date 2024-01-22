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Відомий актор закликав врятувати тварин з притулку на Київщині

22 січня 2024 14:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Відомий актор закликав врятувати тварин з притулку на Київщині
Український актор і зоозахисник Олексій Суровцев. Instagram/surovtsev.alexei
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Український актор і власник прихистку для котів Олексій Суровцев опублікував відео, в якому продемонстрував стан притулку "Допомога і захист". Він закликав усіх небайдужих стати на захисту собак, що перебувають у цьому закладі.

Відповідне відео Суровцев поширив на своїй сторінці у Instagram.

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В яких умовах перебувають тварини у притулку

Олексій розповів, що в цьому прихистку тварини недоглянуті та нестерилізовані, перебувають на холоді, погано харчуються і не мають документів.

"Корма, які надають їм волонтери, зникають у невідомому напрямку. Хаскі, яка народила ввечері, лежить з малими цуценятами просто на бетоні", — додав Суровцев.

Суровцев також наголосив, що однією з керівниць прихистку є Яна Майборода. За його словами, із нею пов'язані ще декілька подібних інцидентів, зокрема, "чорне розведення тварин".

"Потрібно врятувати тих бідних, хто залишився. Прошу всі зоозахисні організації долучитися. Безкоштовну стерилізацію всім я організую", — закликав актор.

Раніше ми повідомляли, що до правоохоронних органів Київської області звернулися небайдужі громадяни та повідомили про те, що в одному з притулків в неналежних умовах утримують тварин. Крім того, поліцейські під час моніторингу соціальних мереж виявили публікацію про імовірне знущання над тваринами в тому ж притулку.

Нагадуємо, що мережею шириться відео з київського притулку для тварин DOG HELP UKRAINE original, на якому собаки топчуться по кістках у вольєрі, геть не придатному для життя. Зазначається, що чотирилапі голодують і змушені харчуватися трупами інших тварин, а подекуди й одне одним.

Київ
Україна
Олексій Суровцев
собака
бездомні тварини

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