ДК Энергетик — группа сняла клип в Чернобыльской зоне

Группа "ДК Энергетик" в Чернобыльской зоне. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Известная группа "ДК Энергетик" презентовала клип на песню "Энергетик", который был снят в Чернобыльской зоне. Композиция посвящена погибшим энергетикам в результате российской агрессии.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

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Клип группы ДК "Энергетик"

"Наконец-то это произошло — большой мир увидел яркую работу, которая появилась благодаря сотрудничеству ДАЗВ с группой ДК "Энергетик" — музыкальный клип на песню "Энергетик", который был отснят в зоне отчуждения и на объектах ДТЭК", — говорится в сообщении.

Как известно, среди локаций, где снимали клип:

ЗГРЛС "Дуга",

градирня на территории ЧАЭС,

Припять.

Прес-офицер ДАЗВ Надежда Мудрик-Мочалова рассказала, что музыканты и съемочная группа работали слаженно, несмотря на холод, непогоду и радиационный фон. Съемки обычно начинались с самого утра.

В группе отмечают, что видеосъемка стала первым творческим проектом после деоккупации зоны отчуждения. Песню можно услышать также в игре S.T.A.L.K.E.R.-2, локация "Росток".

Напомним, недавно мы писали, как в Чернобыле живут животные, пережившие оккупацию. Известно, что там более 300 видов позвоночных животных, из которых 75 занесены в Красную книгу Украины.

Также мы писали, что для воссоздания Чернобыльской зоны отчуждения разработчикам STALKER 2: Heart of Chornobyl пришлось активно путешествовать по окрестностям ЧАЭС и собирать референсы. Локации игры сравнили с реальностью.