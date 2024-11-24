Чорнобильська зона — як тварини пережили окупацію

Тварини в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Попри війну та регулярні обстріли у Чорнобильській зоні відчуження живе багато тварин. Нещодавно фотопастки зафіксували там вовка, лося, оленя, косулю, диких свиней, рись і єнотоподібну собаку.

Про це пише BBC.

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Окупація Чорнобильської зони

Як відомо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник створили у 2016 році. Після аварії на ЧАЕС в зоні з'явилися унікальні тварини, а природа відновилася за відсутності людей.

Так, станом на зараз відомо, що у заповіднику живе понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 занесені до Червоної книги України. Науковці спостерігають за ними, вивчають. До війни їх рахували за допомогою дронів. Зараз такі польоти там заборонені, однак для цього використовують фотопастки, які встановлені по всій зоні.

Лис у Чорнобильській зоні. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Кабани в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Тварини потрапили на фотопастку в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Початок повномасштабної війни вніс свої корективи і через окупацію доступ до частини фотопасток втрачений. Окрім того, через замінування і близькість до кордонів велика частина території закрита для науковців.

Чорнобильську зону деокупували 1 квітня 2022 року. Вже влітку заповідник віднови роботу: запрацювали офіси, на роботу повернулися усі працівники. Однак росіяни розграбували офіси і вивезли з них усе цінне. Заповідник втратив обладнання, але попри війну науковці продовжують працювати.

Як живуть тварини у Чорнобилі

Ті фотопастки, які вціліли під час окупації, продовжують працювати та фіксувати тварин у зоні. Крім того, науковці разом з військовими перевіряють територію на вибухівку і отримують дані з фотопасток, до яких довгий час не мали доступу.

Тварини в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Вовки в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Керівник наукового відділу заповідника Денис Вишневський заявив, все, що відбувалося у зоні під час окупації — дуже великий стрес для тварин. Проте сильного впливу війна на них не мала.

"Авіація, обстріли, замінування, або пожежа навесні 2022 під час окупації, яку не було кому гасити, — все це стрес для тварин. Але територія заповідника велика. Тваринам є, куди відійти, є, де сховатися. За нашими спостереженнями, сильного впливу на них війна, на щастя, не мала", — розповів науковець.

Він також поділився, що нещодавно у Чорнобилі зафіксували вовка, лося, оленя, косулю, диких свиней, рись і єнотоподібну собаку.

Олені в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Тварини в Чорнобильській зоні. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Ведмеді в Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Єнотоподібний собака. Фото: facebook/zapovidnyk2018

За словами науковця Вишневського, наразі немає даних, що під час війни у зоні відчуження зменшилась кількість тварин. Як і до війни, зараз у цих диких лісах пасеться табун коней Пржевальського, а також з'явилися дикі корови.

Зазначається, що раніше корови тримали "самосели", проте коли їхні господарі помирали, стадо почало жити на волі. Ці корови належить до поширеної на Поліссі української чорно-рябої молочної породи. Як й інші мешканці заповідника, здичавілі корови часто використовують покинуті будівлі для захисту від вітру та дощів.

Стадо корів у Чорнобилі. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Вишневський наголосив, що для корів повно їжі у заплаві, а коли взимку падає сніг, то вони копитами викопують з-під нього суху траву. Проте сфотографувати їх дуже важко, адже це не ті повільні корови, яких ми знаємо.

"Вони добре орієнтуються, гуртуються і за найменшої небезпеки тікають та швидко переміщаються швидко. У здичавілих корів Чорнобиля немає потреби доїтися. Їх цикл лактації нормалізується і прив’язаний до народження телят. Зараз у заповіднику проживає стадо з близько 20 тварин. Вони пережили окупацію і продовжують освоювати простори заповідника", — пояснив керівник наукового відділу заповідника.

Нагадаємо, нещодавно вчені розгадали таємницю радіоактивних кабанів із Чорнобиля.

Також ми писали, що у Чорнобильській зоні відчуження висадили 70 га нового лісу.