ДК Енергетик — гурт зняв кліп у Чорнобильській зоні

Гурт "ДК Енергетик" в Чорнобильській зоні. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Відомий гурт "ДК Енергетик" презентував кліп на пісню "Енергетик", який був знятий у Чорнобильській зоні. Композиція присвячена загиблим енергетикам внаслідок російської агресії.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження у Facebook.

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Кліп гурту ДК "Енергетик"

"Нарешті це сталося — великий світ побачив яскраву роботу, що з'явилась завдяки співпраці ДАЗВ з гуртом ДК "Енергетик" — музичний кліп на пісню "Енергетик", який було відзнято у зоні відчуження та на об'єктах ДТЕК", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, серед локацій, де знімали кліп:

ЗГРЛС "Дуга",

градирня на території ЧАЕС,

Прип'ять.

Пресофіцерка ДАЗВ Надія Мудрик-Мочалова розповіла, що музиканти та знімальна група працювали злагоджено попри холод, негоду та радіаційний фон. Зйомки зазвичай починалися з самого ранку.

У гурті зазначають, що відеозйомка стала першим творчим проєктом після деокупації зони відчуження. Пісню можна почути також в грі S.T.A.L.K.E.R.-2, локація "Росток".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як у Чорнобилі живуть тварини, які пережили окупацію. Відомо, що там є понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 занесені до Червоної книги України.

Також ми писали, що для відтворення Чорнобильської зони відчуження розробникам S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl довелося активно подорожувати околицями ЧАЕС та збирати референси. Локації гри порівняли з реальністю.