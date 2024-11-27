Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Відомий гурт зняв кліп у Чорнобильській зоні — відео arrow

Відомий гурт зняв кліп у Чорнобильській зоні — відео

27 листопада 2024 17:35
Карина Приходько - Редактор
ДК Енергетик — гурт зняв кліп у Чорнобильській зоні
Гурт "ДК Енергетик" в Чорнобильській зоні. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua
Карина Приходько - Редактор

Відомий гурт "ДК Енергетик" презентував кліп на пісню "Енергетик", який був знятий у Чорнобильській зоні. Композиція присвячена загиблим енергетикам внаслідок російської агресії.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження у Facebook. 

Читайте також:

Кліп гурту ДК "Енергетик"

"Нарешті це сталося — великий світ побачив яскраву роботу, що з'явилась завдяки співпраці ДАЗВ з гуртом ДК "Енергетик" — музичний кліп на пісню "Енергетик", який було відзнято у зоні відчуження та на об'єктах ДТЕК", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, серед локацій, де знімали кліп:

  •  ЗГРЛС "Дуга",
  • градирня на території ЧАЕС,
  • Прип'ять.

Пресофіцерка ДАЗВ Надія Мудрик-Мочалова розповіла, що музиканти та знімальна група працювали злагоджено попри холод, негоду та радіаційний фон. Зйомки зазвичай починалися з самого ранку. 

У гурті зазначають, що відеозйомка стала першим творчим проєктом після деокупації зони відчуження. Пісню можна почути також в грі S.T.A.L.K.E.R.-2, локація "Росток".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як у Чорнобилі живуть тварини, які пережили окупацію. Відомо, що там є понад 300 видів хребетних тварин, з яких 75 занесені до Червоної книги України.

Також ми писали, що для відтворення Чорнобильської зони відчуження розробникам S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl довелося активно подорожувати околицями ЧАЕС та збирати референси. Локації гри порівняли з реальністю

співак кліп енергетика світло Чорнобильська зона

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:39 Податки заднім числом — що зміниться для ФОПів з 1 грудня

18:33 Український футболіст постраждав від російського обстрілу

18:16 Подоляк назвав "Орєшнік" вигадкою Кремля — деталі

18:14 Оманлива Чорна п’ятниця 2024 — які товари краще не купувати

18:13 Наловив на 312 тисяч — на Одещині затримали любителя риби

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

17:42 Буданов відреагував на розслідування щодо переданих РФ літаків

17:39 Від морозу до тепла — погода на завтра від Укргідрометцентру

17:36 Прем'єр Словаччини поїде до Росії на урочистості до 9 травня

18:39 Податки заднім числом — що зміниться для ФОПів з 1 грудня

18:33 Український футболіст постраждав від російського обстрілу

18:16 Подоляк назвав "Орєшнік" вигадкою Кремля — деталі

18:14 Оманлива Чорна п’ятниця 2024 — які товари краще не купувати

18:13 Наловив на 312 тисяч — на Одещині затримали любителя риби

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

17:42 Буданов відреагував на розслідування щодо переданих РФ літаків

17:39 Від морозу до тепла — погода на завтра від Укргідрометцентру

17:36 Прем'єр Словаччини поїде до Росії на урочистості до 9 травня

17:35 Відомий гурт зняв кліп у Чорнобильській зоні — відео

17:27 Скандал в Одесі — школяр просив у вчительки інтимні фото

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК