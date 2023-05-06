Добропарк: фотосессия и график работы

Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Одно из самых популярных мест отдыха в Киевской области — Добропарк. Туда, в частности киевляне, ездят в выходные, чтобы пофотографироваться в тюльпановых полях. Это как экскурсия в Нидерланды.

Но, несмотря на обширную территорию, в парке есть несколько вещей, которые доставят дискомфорт. Детальнее о том, что стоит учесть при планировании отдыха — узнало Новини.LIVE.

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Фотосессия

С красотой тюльпановых и лавандовых полей не поспоришь, но часто мечта о красивой фотосессии заканчивается разочарованием, ведь на территории парка людей может быть так много, как и цветов.

Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 5

Для этого следует рассчитывать время. Администрация советует приезжать в будние дни и в непопулярное время — с 09:00 до 11:00 или вечером. Кроме того, есть опция корпоративной съемки с 06:00 до 09:00, когда вы можете забронировать себе целое поле.

Фотосессия в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фотосессия в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фотосессия в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фотосессия в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Добропарк. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 5

Парковка

Важная вещь, которую нужно учесть — паркоместо. Их у центрального входа всего 500, а это маловато для 10 000 посетителей на выходных. Поэтому если вам не важно, лучше ехать на отдых общественным транспортом, чтобы не портить настроение водителю, который будет искать паркоместо как иглу в стоге сена.

Кассы Добропарка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Парковка Добропарка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 2

Но на вопрос журналистов, будут ли решать проблему с парковкой в Добропарке, нам ответили — обязательно. К тому же, оперативно. Обещают, что уже в ближайшие выходные владельцы автомобилей будут приятно удивлены.

"Хотим подготовить три больших поля парковки — это обычное покошенное поле с разметками, заездом и выездом. Поэтому надеемся, что не будет неприятных ситуаций" , — рассказала директор парка Виктория Рыжкова.

Виктория Рыжкова. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

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