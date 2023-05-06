Добропарк: фотосессия и график работы

Отдых в Добропарке: что учесть для комфорта
Одно из самых популярных мест отдыха в Киевской области — Добропарк. Туда, в частности киевляне, ездят в выходные, чтобы пофотографироваться в тюльпановых полях. Это как экскурсия в Нидерланды.
Но, несмотря на обширную территорию, в парке есть несколько вещей, которые доставят дискомфорт. Детальнее о том, что стоит учесть при планировании отдыха — узнало Новини.LIVE.
Фотосессия
С красотой тюльпановых и лавандовых полей не поспоришь, но часто мечта о красивой фотосессии заканчивается разочарованием, ведь на территории парка людей может быть так много, как и цветов.
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Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Тюльпаны в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Для этого следует рассчитывать время. Администрация советует приезжать в будние дни и в непопулярное время — с 09:00 до 11:00 или вечером. Кроме того, есть опция корпоративной съемки с 06:00 до 09:00, когда вы можете забронировать себе целое поле.
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Фотосессия в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фотосессия в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фотосессия в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фотосессия в Добропарке. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Добропарк. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Парковка
Важная вещь, которую нужно учесть — паркоместо. Их у центрального входа всего 500, а это маловато для 10 000 посетителей на выходных. Поэтому если вам не важно, лучше ехать на отдых общественным транспортом, чтобы не портить настроение водителю, который будет искать паркоместо как иглу в стоге сена.
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Кассы Добропарка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Парковка Добропарка. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Но на вопрос журналистов, будут ли решать проблему с парковкой в Добропарке, нам ответили — обязательно. К тому же, оперативно. Обещают, что уже в ближайшие выходные владельцы автомобилей будут приятно удивлены.
"Хотим подготовить три больших поля парковки — это обычное покошенное поле с разметками, заездом и выездом. Поэтому надеемся, что не будет неприятных ситуаций" , — рассказала директор парка Виктория Рыжкова.
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