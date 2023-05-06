Добропарк: фотосесія та графік роботи

Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Одне з найпопулярніших місць відпочинку на Київщині — Добропарк. Туди, зокрема кияни, їздять у вихідні, аби пофотографуватися в тюльпанових полях. Це ніби екскурсія в Нідерланди.

Але попри велику територію, в парку є кілька речей, які доставлять дискомфорт. Детальніше про те, що варто врахувати під час планування відпочинку — дізналося Новини.LIVE.

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Фотосесія

З красою тюльпанових та лавандових полів не посперечаєшся, але часто мрія про красиву фотосесію закінчується розчаруванням, адже на території парку людей може бути так само багато, як і квітів.

Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Тюльпаны в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 5

Для цього варто розраховувати час. Адміністрація радить приїздити у будні дні і в непопулярний час — з 09:00 до 11:00, або ж ввечері. Окрім того, є опція корпоративної зйомки з 06:00 до 09:00, коли ви можете забронювати собі ціле поле.

Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Добропарк. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Добропарк. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 6

Парковка

Важлива річ, яку треба врахувати — паркомісце. Їх біля центрального входу всього 500, а це замало для 10 000 відвідувачів на вихідних. Тому якщо для вас не принципово, краще їхати на відпочинок громадським транспортом, аби не псувати настрій водію, який шукатиме паркомісце ніби голку в копиці сіна.

Каси Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Парковка Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE 1 / 2

Та на питання журналістів, чи будуть в Добропарку вирішувати проблему з паркуванням, нам відповіли — обов'язково. До того ж оперативно. Обіцяють, що вже найближчими вихідними власники автівок будуть приємно здивовані.

"Хочемо підготувати три великих поля парковки — це звичайне покошене поле з розмітками, заїздом та виїздом. Тому сподіваємося, що не буде неприємних ситуацій", — розповіла директорка парку Вікторія Рижкова.

Вікторія Рижкова. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

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