Добропарк: фотосесія та графік роботи

Відпочинок в Добропарку: що врахувати для комфорту
Одне з найпопулярніших місць відпочинку на Київщині — Добропарк. Туди, зокрема кияни, їздять у вихідні, аби пофотографуватися в тюльпанових полях. Це ніби екскурсія в Нідерланди.
Але попри велику територію, в парку є кілька речей, які доставлять дискомфорт. Детальніше про те, що варто врахувати під час планування відпочинку — дізналося Новини.LIVE.
Фотосесія
З красою тюльпанових та лавандових полів не посперечаєшся, але часто мрія про красиву фотосесію закінчується розчаруванням, адже на території парку людей може бути так само багато, як і квітів.
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Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Тюльпаны в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Для цього варто розраховувати час. Адміністрація радить приїздити у будні дні і в непопулярний час — з 09:00 до 11:00, або ж ввечері. Окрім того, є опція корпоративної зйомки з 06:00 до 09:00, коли ви можете забронювати собі ціле поле.
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Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
-
Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Добропарк. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Добропарк. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Парковка
Важлива річ, яку треба врахувати — паркомісце. Їх біля центрального входу всього 500, а це замало для 10 000 відвідувачів на вихідних. Тому якщо для вас не принципово, краще їхати на відпочинок громадським транспортом, аби не псувати настрій водію, який шукатиме паркомісце ніби голку в копиці сіна.
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Каси Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Парковка Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
Та на питання журналістів, чи будуть в Добропарку вирішувати проблему з паркуванням, нам відповіли — обов'язково. До того ж оперативно. Обіцяють, що вже найближчими вихідними власники автівок будуть приємно здивовані.
"Хочемо підготувати три великих поля парковки — це звичайне покошене поле з розмітками, заїздом та виїздом. Тому сподіваємося, що не буде неприємних ситуацій", — розповіла директорка парку Вікторія Рижкова.
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