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Відпочинок в Добропарку: що врахувати для комфорту

6 травня 2023 09:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Добропарк: фотосесія та графік роботи
Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Одне з найпопулярніших місць відпочинку на Київщині — Добропарк. Туди, зокрема кияни, їздять у вихідні, аби пофотографуватися в тюльпанових полях. Це ніби екскурсія в Нідерланди.

Але попри велику територію, в парку є кілька речей, які доставлять дискомфорт. Детальніше про те, що варто врахувати під час планування відпочинку — дізналося Новини.LIVE.

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Фотосесія

З красою тюльпанових та лавандових полів не посперечаєшся, але часто мрія про красиву фотосесію закінчується розчаруванням, адже на території парку людей може бути так само багато, як і квітів.

  • Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Тюльпани в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Тюльпаны в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Для цього варто розраховувати час. Адміністрація радить приїздити у будні дні і в непопулярний час — з 09:00 до 11:00, або ж ввечері. Окрім того, є опція корпоративної зйомки з 06:00 до 09:00, коли ви можете забронювати собі ціле поле. 

  • Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Фотосесія в Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Добропарк. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Добропарк. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Парковка

Важлива річ, яку треба врахувати — паркомісце. Їх біля центрального входу всього 500, а це замало для 10 000 відвідувачів на вихідних. Тому якщо для вас не принципово, краще їхати на відпочинок громадським транспортом, аби не псувати настрій водію, який шукатиме паркомісце ніби голку в копиці сіна. 

  • Каси Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
  • Парковка Добропарку. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE
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Та на питання журналістів, чи будуть в Добропарку вирішувати проблему з паркуванням, нам відповіли — обов'язково. До того ж оперативно. Обіцяють, що вже найближчими вихідними власники автівок будуть приємно здивовані. 

"Хочемо підготувати три великих поля парковки — це звичайне покошене поле з розмітками, заїздом та виїздом. Тому сподіваємося, що не буде неприємних ситуацій", — розповіла директорка парку Вікторія Рижкова. 

Вікторія Рижкова
Вікторія Рижкова. Фото: Ольга Кононенко/Новини.LIVE

Нагадаємо, весняна погода повертається до столиці України, а місто засяяло новими фарбами. Сакури, каштани і бузок — безкоштовні квітучі локації в центрі Києва.

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