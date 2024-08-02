Ошукав військового, сидячи у СІЗО — у Києві судитимуть шахрая

Поліцейська та зловмисник. Фото: Національна поліція

Київська поліція повідомила про підозру ув'язненому в одному зі столичного СІЗО шахраю, який прямо з камери ошукав на 21 тисячу гривень військовослужбовця ЗСУ. Тепер зловмисника знову судитимуть.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у місті Києві у п'ятницю, 2 серпня.

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Ув'язнений ошукав бійця ЗСУ

Як заявив правоохоронцям боєць, до нього зателефонував чоловік, який представився працівником банку, та повідомив, що його карту заблоковано, і для відновлення її роботи він має надати конфіденційну інформацію. Після розмови з рахунку потерпілого зникла 21 тисяча гривень.

Відразу ж оперативники Головного та Шевченківського управлінь поліції спільно зі співробітниками ДУ "Київський слідчий ізолятор" з'ясували, що бійця ошукав 34-річний мешканець Дніпропетровської області, який наразі перебуває у столичному СІЗО. Йому повідомили про підозру у шахрайстві, і тепер крім свого основного терміну, йому додатково загрожує вісім років в'язниці.

Також поліцейські попередили, що в жодному випадку не потрібно називати своїх банківських реквізитів та персональної інформації, оскільки працівники банку ніколи таку інформацію не вимагають.

Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, у столиці викрили жінку, яка обманювала людей під приводом збору коштів для українських військових на генератори та автомобілі.

Також поліція виявила у столиці схему реалізації фальсифікованих російських медичних препаратів, де виявилися й ті, які купували люди з онкологічними захворюваннями.