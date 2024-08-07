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Відправляв іграшки і пластикові стакани замість товарів для військових — у Києві затримали шахрая

7 серпня 2024 18:51
Валерія Барановська - редактор
Шахрай з Києва ошукав військових на 600 тисяч гривень
Людина отримує посилку. Ілюстративне фото: freepik
Валерія Барановська - редактор

Правоохоронці затримали 26-річного киянина, який ошукав військовослужбовців на 600 тисяч гривень. Чоловік пропонував покупцям неіснуючі товари для військових, а після отримання грошей відправляв непотрібні предмети.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 7 серпня.

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За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 26-річному киянину, який через мережу Інтернет продавав неіснуючі товари для військових

Зловмисник, який ошукав українців на 600 тисяч гривень
Псевдоволонтер, який ошукав українців. Фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, зловмисник пропонував через інтернет товари для військових, такі як тепловізори, дрони та аптечки. Киянин розповідав, що займається волонтерською діяльністю та брав передоплату за товари.

"У соцмережах чоловік знаходив оголошення дружин військовослужбовців, волонтерів, а також самих військових, які шукали де придбати тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети та інше військове спорядження. Він розповідав, що займається волонтерською діяльністю та може допомогти придбати усі ці речі. Передоплату за товари він приймав на свою банківську картку", — йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що отримавши гроші, зловмисник надсилав покупцям підроблені накладні, а замість замовлених товарів відправляв іграшки, пластикові стакани та інші непотрібні предмети. Потім киянин переставав виходити на зв'язок із покупцями.
 
"Крім того, видаючи себе за військовослужбовця, який ніби то перебуває в зоні бойових дій, зловмисник збирав гроші на ремонт автомобіля", — йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено 19 потерпілих, яких псевдоволонтер ошукав на 600 000 гривень.

Псевдоволонтер ошукав українців
Гроші знайдені під час обшуків. Фото: Київська міська прокуратура

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