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Отсутствие Кличко на Конгрессе во Львове — реакция Зеленского

16 декабря 2023 14:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Отсутствие Кличко на Конгрессе во Львове — реакция Зеленского
Конгресс местных и региональных властей при Президенте Украины во Львове. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на отсутствие городского головы Киева Виталия Кличко на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины во Львове. Вместо него выступил по видеосвязи начальник КМВА Сергей Попко.

Видео реакции Зеленского опубликовали в соцсетях.

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Что известно о событии

Когда вместо Кличко присоединился Попко, замруководителя Офиса Президента Алексей Кулеба отметил: "Не видим мэра".

На что начальник КМВА коротко ответил: "Мэра нет".

Реакция президента

Весь зал со смехом отреагировал на такие слова, а Зеленский с улыбкой на лице в свою очередь отметил:

"Нужно сделать все, чтобы в столице был мэр".

Что известно о Конгрессе

Владимир Зеленский выступил на состоявшемся во Львове заседании Конгресса местных и региональных властей. Он назвал главную задачу, которая является приоритетной для власти.

Также Зеленский отреагировал на события, связанные с принятием бюджета Киева на 2024 год. Дело в том, что не все местные депутаты согласились с решением направить в 2024 году из столичного бюджета миллиард гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

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