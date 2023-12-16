Кличко планує побудувати дорогу на Осокорках — чим це може загрожувати Києву

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Міський голова Києва Віталій Кличко планує побудувати вулицю від проспекту Петра Григоренка до межі міста в Дарницькому районі. Проте таке будівництво суттєво послабить оборону столиці.

Про це розповів колишній нардеп, громадський активіст та аеророзвідник 72-ї окремої механізованої бригади Ігор Луценко.

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Що відомо про плани щодо будівництва цієї вулиці

Як відомо, таку вулицю мають зробити фактично через болота, які знаходяться в районі Осокорків, що зараз є природнім бар'єром, аби захистити міську околицю. Тому таке рішення буде швидше шкідливим, ніж корисним.

План будівництва вулиці. Фото: Ігор Луценко

За словами Луценка, міська влада має зрозуміти, що витрачати 50 мільйонів гривень з бюджету на непотрібне будівництво не лише є марнотратним рішенням, а й шкідливою ідеєю.

Небезпека такого будівництва у Києві

"Хтось не збирається воювати у 2025 році з росіянами і силує Київраду виділити 50 млн грн на будівництво дороги на болота — продовження проспекту Григоренка до екологічного парку "Осокорки". Дорога, крім усього, стане містком через природний захисний бар'єр навколо південно-східної околиці міста, знизить його обороноздатність", — пояснив військовий.

Громадський активіст додав, що війна в Україні буде тривати довго, а ворог має плани щодо поступового захоплення країни. Тому він закликав стежити за тим, аби столична влада не почала шкідливе будівництво, яке було заплановано в бюджеті 2025 року.

"У 2025 році нам ті 50 млн грн треба будуть на озброєння, а не на дорогу буквально в нікуди", — підсумував аеророзвідник.

Скриншот допису з Facebook Ігоря Луценка

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будують вже 30 років, мали відкрити у грудні 2023 року. Втім, дати відкриття неодноразово змінювались, і мер столиці Віталій Кличко назвав нову. Таким чином, проїхатися мостом можна буде вже до літа 2024 року.