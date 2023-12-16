Відсутність Кличка на Конгресі у Львові — реакція Зеленського
Глава держави Володимир Зеленський відреагував на відсутність міського голови Києва Віталія Кличка на час Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України у Львові. Замість нього виступив по відеозв'язку начальник КМВА Сергій Попко.
Відповідне відео реакції Зеленського опублікували в соцмережах.
Що відомо про подію
Коли замість Кличка приєднався Попко, заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба зазначив: "Не бачимо мера".
На що начальник КМВА коротко відповів: "Мера немає".
Реакція президента
Весь зал зі сміхом відреагував на такі слова, а Зеленський з посмішкою на обличчі своєю чергою зазначив:
"Треба зробити все, щоб у столиці був мер".
Що відомо про Конгрес
Володимир Зеленський виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулось у Львові. Він назвав головне завдання, яке є пріоритетним для влади.
Також Зеленський відреагував на події, пов'язані із прийняттям бюджету Києва на 2024 рік. Річ у тім, що не всі місцеві депутати були згодні з рішенням спрямувати у 2024 році зі столичного бюджету мільярд гривень на потреби Збройних сил України.
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