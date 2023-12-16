Відсутність Кличка на Конгресі у Львові — реакція Зеленського

Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України у Львові. Фото: скриншот з відео

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на відсутність міського голови Києва Віталія Кличка на час Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України у Львові. Замість нього виступив по відеозв'язку начальник КМВА Сергій Попко.

Відповідне відео реакції Зеленського опублікували в соцмережах.

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Що відомо про подію

Коли замість Кличка приєднався Попко, заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба зазначив: "Не бачимо мера".

На що начальник КМВА коротко відповів: "Мера немає".

Реакція президента

Весь зал зі сміхом відреагував на такі слова, а Зеленський з посмішкою на обличчі своєю чергою зазначив:

"Треба зробити все, щоб у столиці був мер".

Що відомо про Конгрес

Володимир Зеленський виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулось у Львові. Він назвав головне завдання, яке є пріоритетним для влади.

Також Зеленський відреагував на події, пов'язані із прийняттям бюджету Києва на 2024 рік. Річ у тім, що не всі місцеві депутати були згодні з рішенням спрямувати у 2024 році зі столичного бюджету мільярд гривень на потреби Збройних сил України.