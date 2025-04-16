ВПЛ в Киеве — для переселенцев нет мест проживания в столице

Внутренне перемещенные лица. Фото: depositphotos

Сейчас в Киеве нет ни одного места компактного проживания или социального жилья для внутренне перемещенных лиц. Однако столица имеет достаточно бюджета и на такие инициативы средств должно хватить.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко в эфире Ранок.LIVE.

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Условия жизни для ВПЛ в Киеве

Горбенко отметил, что Киев имеет большой бюджет, из которого в конце года остается по 15-20 млрд грн. Следовательно, выделять средства на помощь для переселенцев точно можно, особенно с учетом того, что многие ВПЛ работают в Киеве и платят налоги в местный бюджет.

"В конце последней недели был такой позорный случай, когда бабушку выгнали прямо на улицу, она ВПЛ. Наша организация занялась этим вопросом. Привезли бабушку в область, где есть такие приюты, и оказали помощь. Но город Киев точно это не делает", — подчеркнул депутат.

Напомним, недавно в Киевсовете назвали трудности, с которыми сталкиваются ВПЛ в столице.

Также переселенцев предупредили об изменениях в субсидиях на аренду жилья.