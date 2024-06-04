В Киеве экстренно выключают свет — что произошло

Вышли за лимиты — в Киеве действуют экстренные отключения света
В Киеве во вторник, 4 июня, ввели экстренные отключения света. Пока графики плановых отключений не действуют.
Об этом сообщил в Facebook гендиректор YASNO Сергей Коваленко.
В Киеве экстренно выключают свет
По словам Коваленко, Киев вышел за лимиты энергопотребления.
"Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики пока не работают", — написал он.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, ранее в Укрэнерго заявили о значительном росте дефицита электроэнергии, предупредив об выключении света в случае несоблюдения лимитов.
Также мы писали о том, какую ситуацию со светом ждать украинцам осенью.
А нардеп Сергей Нагорняк требует информировать граждан Украины о предстоящих отключениях света, поскольку зимой свет будут выключать на 10 часов.
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