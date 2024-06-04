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Вышли за лимиты — в Киеве действуют экстренные отключения света

4 июня 2024 14:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве экстренно выключают свет — что произошло
Электроинженер за работой. Фото иллюстративное: ДТЭК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве во вторник, 4 июня, ввели экстренные отключения света. Пока графики плановых отключений не действуют.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

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В Киеве экстренно выключают свет

yasno киев
Скриншот сообщения Коваленко

По словам Коваленко, Киев вышел за лимиты энергопотребления.

"Укрэнерго дал команду на экстренные отключения. Графики пока не работают", — написал он.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, ранее в Укрэнерго заявили о значительном росте дефицита электроэнергии, предупредив об выключении света в случае несоблюдения лимитов.

Также мы писали о том, какую ситуацию со светом ждать украинцам осенью.

А нардеп Сергей Нагорняк требует информировать граждан Украины о предстоящих отключениях света, поскольку зимой свет будут выключать на 10 часов.

Киев
Украина
отключения света
электроэнергия
электроснабжение
YASNO
Укрэнерго

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