В Києві екстрено вимикають світло — що сталося

Електроінженер за роботою. Фото ілюстративне: ДТЕК

У Києві у вівторок, 4 червня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки планових відключень не діють.

Про це повідомив у Facebook гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Читайте також:

В Києві екстрено вимикають світло

Скриншот допису Коваленка

За словами Коваленка, Київ вийшов за ліміти енергоспоживання.

"Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють", — написав він.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили про значне зростання дефіциту електроенергії, попередивши про вимкнення світла у випадку недотримання лімітів.

Також ми писали про те, яку ситуацію зі світлом чекати українцям восени.

А нардеп Сергій Нагорняк вимагає інформувати громадян України про майбутні вимкнення світла, оскільки взимку світло вимикатимуть на 10 годин.