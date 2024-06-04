В Києві екстрено вимикають світло — що сталося

Вийшли за ліміти — у Києві діють екстрені відключення світла
У Києві у вівторок, 4 червня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки планових відключень не діють.
Про це повідомив у Facebook гендиректор YASNO Сергій Коваленко.
В Києві екстрено вимикають світло
За словами Коваленка, Київ вийшов за ліміти енергоспоживання.
"Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють", — написав він.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили про значне зростання дефіциту електроенергії, попередивши про вимкнення світла у випадку недотримання лімітів.
Також ми писали про те, яку ситуацію зі світлом чекати українцям восени.
А нардеп Сергій Нагорняк вимагає інформувати громадян України про майбутні вимкнення світла, оскільки взимку світло вимикатимуть на 10 годин.
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