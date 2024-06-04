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Вийшли за ліміти — у Києві діють екстрені відключення світла

4 червня 2024 14:49
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Києві екстрено вимикають світло — що сталося
Електроінженер за роботою. Фото ілюстративне: ДТЕК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Києві у вівторок, 4 червня, запровадили екстрені відключення світла. Наразі графіки планових відключень не діють.

Про це повідомив у Facebook гендиректор YASNO Сергій Коваленко

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В Києві екстрено вимикають світло

yasno київ
Скриншот допису Коваленка

За словами Коваленка, Київ вийшов за ліміти енергоспоживання. 

"Укренерго дав команду на екстрені відключення. Графіки поки що не працюють", — написав він.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше в Укренерго заявили про значне зростання дефіциту електроенергії, попередивши про вимкнення світла у випадку недотримання лімітів. 

Також ми писали про те, яку ситуацію зі світлом чекати українцям восени.

А нардеп Сергій Нагорняк вимагає інформувати громадян України про майбутні вимкнення світла, оскільки взимку світло вимикатимуть на 10 годин.

Київ
Україна
відключення світла
електроенергія
електропостачання
YASNO
Укренерго

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