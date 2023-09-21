Минобороны вернуло в собственность военный городок в Киеве

Военный городок в Киеве. Фото: Google

Министерство обороны вернуло в собственность недвижимость стоимостью 145 млн. гривен. Это земля и здания военного городка в Киеве.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Facebook.

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Позицию Министерства обороны в суде отстаивали прокуроры Дарницкой специализированной прокуратуры в области обороны Центрального региона. Они доказали право собственности на недвижимость государственного ведомства.

"В суде прокуроры доказали противоправность выбытия из государственной собственности земельного участка, принадлежащего земель обороны, и незаконную продажу нежилых зданий на этой земле", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора уточнили, что речь идет о постройках военного городка в Киеве. Общая его площадь более 6 тыс. кв. м. А стоимость достигает 145 млн. грн.

Напомним, в Киеве чиновница закупила стулья для укрытий в Днепровском районе по завышенной стоимости. До этого она обвинялась в растрате государственных средств при покупке овощерезок для хранилищ.