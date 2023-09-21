Міноборони повернуло у власність військові містечко в Києві

Військове містечко в Києві повернули у власність Міноборони
Міністерство оборони повернуло у власність нерухомість вартістю 145 млн гривень. Це земля та будівлі військового містечка у Києві.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook.
Повернення нерухомості Міноборони в Києві
Позицію Міністерства оборони у суді відстоювали прокурори Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Вони довели право власності на нерухомість державного відомства.
"У суді прокурори довели протиправність вибуття з державної власності земельної ділянки, яка належить до земель оборони, та незаконний продаж нежитлових будівель на цій землі", — йде мова в повідомленні.
В Офісі генпрокурора уточнили, що мова йде про будівлі військового містечка у Києві. Загальна його площа понад 6 тис. кв. м. А вартість досягає 145 млн грн.
Нагадаємо, у Києві посадовиця закупила стільці для укриттів в Дніпровському районі за завищеною вартістю. До цього вона обвинувачувалась у розтраті державних коштів при покупці овочерізок для сховищ.