Міноборони повернуло у власність військові містечко в Києві

Військове містечко в Києві. Фото: Google

Міністерство оборони повернуло у власність нерухомість вартістю 145 млн гривень. Це земля та будівлі військового містечка у Києві.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook.

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Позицію Міністерства оборони у суді відстоювали прокурори Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Вони довели право власності на нерухомість державного відомства.

"У суді прокурори довели протиправність вибуття з державної власності земельної ділянки, яка належить до земель оборони, та незаконний продаж нежитлових будівель на цій землі", — йде мова в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що мова йде про будівлі військового містечка у Києві. Загальна його площа понад 6 тис. кв. м. А вартість досягає 145 млн грн.

Нагадаємо, у Києві посадовиця закупила стільці для укриттів в Дніпровському районі за завищеною вартістю. До цього вона обвинувачувалась у розтраті державних коштів при покупці овочерізок для сховищ.