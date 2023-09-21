Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Військове містечко в Києві повернули у власність Міноборони arrow

Військове містечко в Києві повернули у власність Міноборони

21 вересня 2023 19:21
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Міноборони повернуло у власність військові містечко в Києві
Військове містечко в Києві. Фото: Google
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

Міністерство оборони повернуло у власність нерухомість вартістю 145 млн гривень. Це земля та будівлі військового містечка у Києві

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Facebook

Читайте також:

Повернення нерухомості Міноборони в Києві 

Позицію Міністерства оборони у суді відстоювали прокурори Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону. Вони довели право власності на нерухомість державного відомства. 

"У суді прокурори довели протиправність вибуття з державної власності земельної ділянки, яка належить до земель оборони, та незаконний продаж нежитлових будівель на цій землі", — йде мова в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що мова йде про будівлі військового містечка у Києві. Загальна його площа понад 6 тис. кв. м. А вартість досягає 145 млн грн.

Нагадаємо, у Києві посадовиця закупила стільці для укриттів в Дніпровському районі за завищеною вартістю. До цього вона обвинувачувалась у розтраті державних коштів при покупці овочерізок для сховищ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз