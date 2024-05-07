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Военный институт КНУ объявил набор абитуриентов — детали

7 мая 2024 14:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Военный институт КНУ объявил набор абитуриентов — детали
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Фото: "Вечерний Киев"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко объявил набор абитуриентов на дневную форму обучения. Сейчас можно подать документы для получения степени бакалавра.

Об этом сообщает "24 канал".

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Поступление в Военный институт КНУ 

Сейчас можно поступить в ВУЗ по следующим специальностям:

  • военный перевод;
  • военная политология;
  • военная психология;
  • военная журналистика и социальные коммуникации;
  • финансы и военная экономика;
  • правоохранительная деятельность в Вооруженных силах Украины;
  • гражданско-военные отношения;
  • геоинформационные системы и технологии;
  • социальная работа в войсках (силах);
  • зарубежная военная информация;
  • международное сотрудничество в области обороны и военной сфере.

В учебном заведении доступны современные предметы, возможности для физического развития, практический опыт и возможность обучения за границей в рамках программ обмена. После успешного завершения обучения студенты получат диплом бакалавра и звание офицера.

Поступление в Военный институт осуществляется на конкурсной основе, а также предусматривает наличие полного общего среднего образования. Кандидаты на первый курс дневной формы обучения проходят отбор на основании результатов национального мультипредметного теста. Кроме того, абитуриенты обязаны пройти ряд вступительных экзаменов, включая психологическое тестирование, оценку уровня физической подготовки и медицинский осмотр.

Для некоторых специальностей также необходимо успешно сдать вступительный экзамен по английскому языку.

Более подробную информацию о поступлении в ВУЗ можно найти на сайте Военного института КНУ.

Напомним, студенты высших учебных заведений должны будут пройти единый экзамен. Соискатели образования, которые не смогут успешно сдать экзамен после второй попытки, будут отчислены.

Также студенческая команда факультета кибернетики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко завоевала серебряную награду на престижном мировом чемпионате по программированию ICPC. Украинские студенты показали высокий уровень мастерства, обойдя даже соперников из Токио и Тайваня.

Киев
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учеба
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