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Військовий інститут КНУ оголосив набір абітурієнтів — деталі

7 травня 2024 14:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Військовий інститут КНУ оголосив набір абітурієнтів — деталі
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Фото: "Вечірній Київ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосив набір абітурієнтів на денну форму навчання. Наразі можна подати документи для здобуття ступеня бакалавра.

Про це повідомляє "24 канал".

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Вступ до Військового інституту КНУ 

Наразі можна вступити у ВНЗ за такими спеціальностями:

  • військовий переклад;
  • воєнна політологія;
  • військова психологія;
  • військова журналістика та соціальні комунікації;
  • фінанси та військова економіка;
  • правоохоронна діяльність у Збройних силах України;
  • цивільно-військові відносини;
  • геоінформаційні системи і технології;
  • соціальна робота у військах (силах);
  • закордонна воєнна інформація;
  • міжнародне співробітництво у сфері оборони та воєнній сфері.

У навчальному закладі доступні сучасні предмети, можливості для фізичного розвитку, практичний досвід та можливість навчання за кордоном у рамках програм обміну. Після успішного завершення навчання студенти отримають диплом бакалавра та звання офіцера.

Вступ до Військового інституту здійснюється на конкурсній основі, а також передбачає наявність повної загальної середньої освіти. Кандидати на перший курс денної форми навчання проходять відбір на підставі результатів національного мультипредметного тесту. Крім того, абітурієнти зобов'язані пройти низку вступних іспитів, включаючи психологічне тестування, оцінку рівня фізичної підготовки та медичний огляд.

Для деяких спеціальностей також необхідно успішно скласти вступне випробування з англійської мови.

Детальнішу інформацію про вступ до ВНЗ можна знайти на сайті Військового інституту КНУ.

Нагадаємо, студенти вищих навчальних закладів повинні будуть пройти єдиний іспит. Здобувачі освіти, які не зможуть успішно скласти іспит після другої спроби, будуть відраховані.

Також студентська команда факультету кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка виборола срібну нагороду на престижному світовому чемпіонаті з програмування ICPC. Українські студенти показали високий рівень майстерності, обійшовши навіть суперників з Токіо та Тайваню.

Київ
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