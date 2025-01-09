Военный попал под суд, потому что ему не возвращали долги

Весы Фемиды. Фото: САП

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор участнику боевых действий, который проник в дом к знакомому для кражи. Таким образом он хотел вернуть свой вернуть долг.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений от 7 января 2025 года.

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Что известно о преступлении

Это произошло в феврале 2022 года. Киевлянин пришел к своему знакомому, чтобы вернуть одолженные средства. Однако так никого не было. Тогда он решил самостоятельно "вернуть" долг.

Мужчина проник в дом через окно и украл два ноутбука, мобильный телефон, роутер, нож ручной работы, электрический чайник и два велосипеда на общую сумму 9117 гривен.

На следующий день его в собственном же доме нашли полицейские. Они также обнаружили все украденное у знакомого.

Мужчина признался в своей вине и сказал, что якобы ждал, что должник придет сам, чтобы отдать деньги, а тот, в свою очередь, вернет ему украденное.

В итоге, суд приговорил мужчине три года лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Одесской области судья смягчил приговор для военнослужащего, который избил товарища. Он должен был сесть за решетку на три года.

Также мы сообщали, что киевлянка отсудила у ПриватБанка средства. Она потеряла деньги со счета из-за кражи телефона.