Військовий потрапив під суд, бо йому не повертали борги

Військовий пішов на крадіжку, аби забрати борг — що сказав суд
Голосіївський районний суд Києва виніс вирок учаснику бойових дій, який проник у будинок до знайомого задля крадіжки. Таким чином він хотів повернути свій повернути борг.
Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень від 7 січня 2025 року.
Що відомо про злочин
Це сталося у лютому 2022 року. Киянин прийшов до свого знайомого, аби повернути позичені кошти. Однак так нікого не було. Тоді він вирішив самостійно "повернути" борг.
Чоловік проник до будинку через вікно і вкрав два ноутбуки, мобільний телефон, роутер, ніж ручної роботи, електричний чайник та два велосипеди на загальну суму 9117 гривень.
Наступного дня його у власному ж домі знайшли поліцейські. Вони також виявили все вкрадене у знайомого.
Чоловік зізнався у своїй провині і сказав, що нібито чекав, що боржник прийде сам, аби віддати гроші, а той, своєю черго, поверне йому вкрадене.
Врешті, суд присудив чоловікові три роки позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.
Нагадаємо, на Одещині суддя пом'якшив вирок для військовослужбовця, який побив товариша. Він мав сісти за ґрати на три роки.
Також ми повідомляли, що киянка відсудила у ПриватБанку кошти. Вона втратила гроші з рахунку через крадіжку телефону.
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