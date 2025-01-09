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Військовий пішов на крадіжку, аби забрати борг — що сказав суд

9 січня 2025 22:33
Катерина Османська - Редактор
Військовий потрапив під суд, бо йому не повертали борги
Терези Феміди. Фото: САП
Катерина Османська - Редактор

Голосіївський районний суд Києва виніс вирок учаснику бойових дій, який проник у будинок до знайомого задля крадіжки. Таким чином він хотів повернути свій повернути борг.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень від 7 січня 2025 року.

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Що відомо про злочин

Це сталося у лютому 2022 року. Киянин прийшов до свого знайомого, аби повернути позичені кошти. Однак так нікого не було. Тоді він вирішив самостійно "повернути" борг.

Чоловік проник до будинку через вікно і вкрав два ноутбуки, мобільний телефон, роутер, ніж ручної роботи, електричний чайник та два велосипеди на загальну суму 9117 гривень.

Наступного дня його у власному ж домі знайшли поліцейські. Вони також виявили все вкрадене у знайомого.

Чоловік зізнався у своїй провині і сказав, що нібито чекав, що боржник прийде сам, аби віддати гроші, а той, своєю черго, поверне йому вкрадене.

Врешті, суд присудив чоловікові три роки позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.

Нагадаємо, на Одещині суддя пом'якшив вирок для військовослужбовця, який побив товариша. Він мав сісти за ґрати на три роки.

Також ми повідомляли, що киянка відсудила у ПриватБанку кошти. Вона втратила гроші з рахунку через крадіжку телефону.

Київ суд ветерани військовослужбовці судові рішення крадіжка

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