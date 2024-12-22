В Киеве военный заявил, что пойдет на войну о потере ноги

Военный с протезом. Фото иллюстративное: ffu.foundation

Военный с позывным Морж во время прошедшей в Киеве акции Free Azov заявил, что готов вернуться на войну. При этом он отметил, что отсутствие одной ноги, которую пришлось ампутировать в результате ранения, его не остановит.

Об этом воин сказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в воскресенье, 22 декабря.

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Вернусь на войну

Военный рассказал, что ему оторвало ногу в марте 2023 года во время боя в Серебрянском лесу.

"К сожалению, я не смогу уже физически бегать в посадках и выполнять боевые задания, но приносить пользу я могу. Учить ребят, например, на инструкторской должности", — объяснил военный.

"Морж" подчеркнул, что осуждает тех, кто не хочет идти на войну. Зато для себя он просто не видит другого пути.

Ранее мы писали, что в центре Киева сотни людей вышли на улицы в рамках традиционной акции Free Azov.

Также мы писали, что украинский воин вспомнил происшествия во время контрнаступления ВСУ в 2023 году.