Бывший военный взял деньги за помощь в содействии прохождения ВВК и получил приговор суда

Деньги в кармане у военного. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

На Киевщине Бориспольский райсуд признал виновным мужчину, который находясь на службе взял взятку. Он пообещал клиентке посодействовать тому, чтобы ВВК признала его сына непригодным для службы в ВСУ.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что после демобилизации из рядов Вооруженных Сил Украины и прохождения военно-врачебной комиссии, обвиняемый предложил женщине помощь в прохождении ВВК для ее сына, обещая за 10 тысяч долларов повлиять на решение комиссии.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, и во время передачи денег, которые были изготовлены как имитационные средства, обвиняемый был задержан.

В суде обвиняемый признал свою вину, заявив, что базировал свои действия на собственном опыте прохождения ВВК и считал, что за указанную сумму сможет повлиять на комиссию.

Решение суда

Учитывая обстоятельства дела, суд постановил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

Напомним, в Закарпатской области судили мужчину, который напал на пограничника и избил его.

А в Киеве разоблачили директора СТО, который воровал запчасти и детали.