Бывший военный взял деньги за помощь в содействии прохождения ВВК и получил приговор суда

Военный взял взятку за услуги ВВК — какое наказание получил
На Киевщине Бориспольский райсуд признал виновным мужчину, который находясь на службе взял взятку. Он пообещал клиентке посодействовать тому, чтобы ВВК признала его сына непригодным для службы в ВСУ.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
На суде выяснилось, что после демобилизации из рядов Вооруженных Сил Украины и прохождения военно-врачебной комиссии, обвиняемый предложил женщине помощь в прохождении ВВК для ее сына, обещая за 10 тысяч долларов повлиять на решение комиссии.
Женщина обратилась в правоохранительные органы, и во время передачи денег, которые были изготовлены как имитационные средства, обвиняемый был задержан.
В суде обвиняемый признал свою вину, заявив, что базировал свои действия на собственном опыте прохождения ВВК и считал, что за указанную сумму сможет повлиять на комиссию.
Решение суда
Учитывая обстоятельства дела, суд постановил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
Напомним, в Закарпатской области судили мужчину, который напал на пограничника и избил его.
А в Киеве разоблачили директора СТО, который воровал запчасти и детали.
Читайте Новини.LIVE!