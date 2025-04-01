У Києві судитимуть керівника СТО, який вкрав деталей на пів мільйона грн

Працівник СТО спілкується з клієнтом щодо ремонту авто. Фото: Дорожній адвокат

У Києві керівник СТО замість того, щоб ремонтувати автомобілі зняв з них деталей на пів мільйона гривень. Стосовно чоловіка до суду скеровано обвинувальний акт.

Про це інформує Київська міська прокуратура.

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Керівник СТО, який крав деталі. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Вкрав деталей на пів мільйона — судитимуть керівника СТО

Зазначається, що Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного керівника СТО, якого обвинувачують у шахрайствах та заволодінні орендованим автомобілем (ч.ч 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України).

Під час досудового розслідування було встановлено, що чоловік орендував в Оболонському районі гараж, де надавав послуги з ремонту автомобілів.

Клієнти залишали машини на станції для діагностики, давали аванс, а потім їх переконували, що автомобілі потребують ремонту. Втім, замість ремонту чоловік знімав з машин деталі, а з власниками переставав виходити на зв'язок.

Машини, деталі з яких крав керівник СТО. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Таким чином обвинувачений "відремонтував" 3 автомобілі, зокрема машину військового. Загальна сума збитків — більш ніж 520 тис. гривень.

Крім того, в аналогічний спосіб чоловік розібрав орендований автомобіль, знявши усі деталі, зокрема двигун, завдавши власнику машини збитки на загальну суму 220 тис. гривень.

Скриншот допису Київської міської прокуратури/Facebook

Нагадаємо, що у Києві судитимуть директора підрядної компанії та інженера з технічного нагляду — ][ звинувачують у завищенні вартості ремонту шкільного укриття.

Зокрема, раніше ми писали, що забудовника зобов’язали сплатити понад 8,3 млн грн пайового внеску до бюджету Києва.