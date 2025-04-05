Колишній військовий взяв гроші за допомогу у сприянні проходження ВЛК і отримав вирок суду

Військовий взяв хабар за послуги ВЛК — яке покарання отримав
На Київщині Бориспільскій райсуд визнав винним чоловіка, який знаходячись на службі взяв хабаря. Він пообіцяв клієнтці посприяти тому, щоб ВЛК визнала його сина непридатним для служби в ЗСУ.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
На суді з'ясувалось, що після демобілізації з лав Збройних Сил України та проходження військово-лікарської комісії, обвинувачений запропонував жінці допомогу у проходженні ВЛК для її сина, обіцяючи за 10 тисяч доларів вплинути на рішення комісії.
Жінка звернулася до правоохоронних органів, і під час передачі грошей, які були виготовлені як імітаційні кошти, обвинувачений був затриманий.
В суді обвинувачений визнав свою провину, заявивши, що базував свої дії на власному досвіді проходження ВЛК і вважав, що за вказану суму зможе вплинути на комісію.
Рішення суду
З огляду на обставини справи суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки.
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