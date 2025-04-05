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Військовий взяв хабар за послуги ВЛК — яке покарання отримав

5 квітня 2025 01:15
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Колишній військовий взяв гроші за допомогу у сприянні проходження ВЛК і отримав вирок суду
Гроші в кишені у військового. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Київщині Бориспільскій райсуд визнав винним чоловіка, який знаходячись на службі взяв хабаря. Він пообіцяв клієнтці посприяти тому, щоб ВЛК визнала його сина непридатним для служби в ЗСУ. 

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що після демобілізації з лав Збройних Сил України та проходження військово-лікарської комісії, обвинувачений запропонував жінці допомогу у проходженні ВЛК для її сина, обіцяючи за 10 тисяч доларів вплинути на рішення комісії.

Жінка звернулася до правоохоронних органів, і під час передачі грошей, які були виготовлені як імітаційні кошти, обвинувачений був затриманий.

В суді обвинувачений визнав свою провину, заявивши, що базував свої дії на власному досвіді проходження ВЛК і вважав, що за вказану суму зможе вплинути на комісію.

Рішення суду

З огляду на обставини справи суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки.

Нагадаємо, у Закарпатській області судили чоловіка, який напав на прикордонника та побив його.

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