ДБР сообщило о подозрении военным, зарабатывавшим на уклонистах

Задержанные военные. Фото: ДБР

Двоим военнослужащим, сбежавшим со службы, сообщено о подозрении в незаконной деятельности. Они предлагали знакомым за деньги оформить медицинские документы с исключением из военного учета в одном из киевских ТЦК и СП.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР в пятницу, 6 сентября.

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Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим, самовольно покинувшим место несения службы для осуществления незаконной деятельности.

"Подозреваемые самовольно покинули место несения службы для того, чтобы "заняться бизнесом". Они решили подзаработать на знакомых военнообязанных, которые не хотели идти в ВСУ", — говорится в сообщении.

Фигуранты предлагали оформить медицинские документы, исключающие военнообязанных с учета в одном из ТЦК и СП Киева. За свои услуги злоумышленники требовали восемь тысяч долларов. Их задержали во время получения финальной части суммы, после того, как они взяли предоплату в размере 500 долларов.

Средства найдены при задержании. Фото: ДБР

В настоящее время военнослужащим доложено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Следователи продолжают изучать связи фигурантов в ТЦК и военно-врачебных комиссиях столицы. Ранее обвиняемые уже получали подозрение за самовольное уход из воинской части.