Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Военных, зарабатывавших на уклонистах, задержали при получении взятки arrow

Военных, зарабатывавших на уклонистах, задержали при получении взятки

6 сентября 2024 10:54
Валерия Барановская - редактор
ДБР сообщило о подозрении военным, зарабатывавшим на уклонистах
Задержанные военные. Фото: ДБР
Валерия Барановская - редактор

Двоим военнослужащим, сбежавшим со службы, сообщено о подозрении в незаконной деятельности. Они предлагали знакомым за деньги оформить медицинские документы с исключением из военного учета в одном из киевских ТЦК и СП.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР в пятницу, 6 сентября.

Читайте также:

В Киеве раскрыли схему уклонения от мобилизации

Правоохранители сообщили о подозрении двум военнослужащим, самовольно покинувшим место несения службы для осуществления незаконной деятельности.

"Подозреваемые самовольно покинули место несения службы для того, чтобы "заняться бизнесом". Они решили подзаработать на знакомых военнообязанных, которые не хотели идти в ВСУ", — говорится в сообщении.

Фигуранты предлагали оформить медицинские документы, исключающие военнообязанных с учета в одном из ТЦК и СП Киева. За свои услуги злоумышленники требовали восемь тысяч долларов. Их задержали во время получения финальной части суммы, после того, как они взяли предоплату в размере 500 долларов.

Военных, зарабатывавших на уклонистах, задержали при получении взятки - фото 1
Средства найдены при задержании. Фото: ДБР

В настоящее время военнослужащим доложено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Следователи продолжают изучать связи фигурантов в ТЦК и военно-врачебных комиссиях столицы. Ранее обвиняемые уже получали подозрение за самовольное уход из воинской части.

Также важные новости дня по теме:

ГБР военные подозрение ВВК ТЦК и СП уклонисты задержание

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:54 В Павлограде возросло количество пострадавших в результате атаки

11:46 Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

11:41 Скандал на сессии Одесского облсовета — подушка с деньгами и перьями в президиуме

11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

11:13 Угроза обстрелов юга Украины с морей — россияне держат ракетоносители наготове

11:10 Готовил прорыв оккупантов в Покровск — СБУ задержала российского агента

11:08 Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь

11:54 В Павлограде возросло количество пострадавших в результате атаки

11:46 Украинка потеряла 30 тыс. гривен из-за "финпомощи" от мошенников

11:41 Скандал на сессии Одесского облсовета — подушка с деньгами и перьями в президиуме

11:36 Самочувствие может ухудшиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 В ГБР сделали заявление после слухов о смерти Шуфрича

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

11:32 Атака на Киевскую область — власти сообщили о последствиях

11:29 Смерть военнообязанного на Закарпатье — в ТЦК озвучили свою версию событий

11:13 Угроза обстрелов юга Украины с морей — россияне держат ракетоносители наготове

11:10 Готовил прорыв оккупантов в Покровск — СБУ задержала российского агента

11:08 Жителям девяти регионов выплатят по 21 тыс. грн — как получить финпомощь

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Text

15:23 Мельничук сообщил, когда львовяне простятся с жертвами российского удара по городу

Text

13:57 Ремонт заканчивают – во сколько миллионов обошлась киевлянам авария метро

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

13:52 Чтобы не засиживались, нардеп объяснил целесообразность кадровых изменений в правительстве.

Text

13:24 Майор ВСУ объяснил, почему военнообязанные боятся идти в армию

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования