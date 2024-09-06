ДБР повідомило про підозру військовим, які заробляли на ухилянтах

Затриманні військові. Фото: ДБР

Двом військовослужбовцям, які втекли зі служби, повідомлено про підозру у незаконній діяльності. Вони пропонували своїм знайомим за гроші оформити медичні документи з виключенням із військового обліку в одному з київських ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба ДБР у п'ятницю, 6 вересня.

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Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які самовільно залишили місце несення служби для здійснення незаконної діяльності.

"Підозрювані самовільно залишили місце несення служби для того, щоб "зайнятися бізнесом". Вони вирішили підзаробити на знайомих військовозобов’язаних, що не хотіли йти до ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Фігуранти пропонували оформити медичні документи, що виключають військовозобов'язаних із обліку в одному з ТЦК та СП Києва. За свої послуги зловмисники вимагали вісім тисяч доларів. Їх затримали під час отримання фінальної частини суми, після того, як вони взяли передоплату в розмірі 500 доларів.

Кошти знайдені під час затримання. Фото: ДБР

Наразі військовослужбовцям повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.

Слідчі продовжують вивчати зв'язки фігурантів у ТЦК та військово-лікарських комісіях столиці. Раніше обвинувачені вже отримували підозру за самовільне залишення військової частини.