Бойцу запретили выступать с лекцией перед студентами Киево-Могилянской академии

Евгений Врядник. Фото: Дмитрий Кухарчук/Instagram

Украинскому военнослужащему не разрешили провести лекцию в Киево-Могилянской академии. Со студентами боец хотел поговорить на тему "Героическая порода: от старой Украины до Третьей освободительной борьбы".

Об этом в субботу, 19 апреля, сообщил на своей странице в Instagram начальник рекрутинга 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

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Скриншот сообщения Дмитрия Кухарчука/Instagram

Почему военному не разрешили выступить перед студентами

"Руководство академии запретило лекцию украинского военного, который прошел ад самых горячих точек фронта, Евгения Врядника, друга Жекуса. Ему отказали из-за заключения так называемого "комитета по этике" — мол, он слишком прав, чтобы читать в академии лекции", — отметил Кухарчук.

Евгений Врядник выступает перед студентами. Фото: Дмитрий Кухарчук/Instagram

Также он добавил, что современная Киево-Могилянская академия превратилась в "режимный объект, который больше напоминает университет эпохи Януковича, чем пространство свободной мысли".

"Вопрос не только в одном отказе — вопрос в том, почему сегодня военный — враг в академии, которая всегда была оплотом украинского духа", — написал начальник рекрутинга 3-й ОШБр.

Напомним, в Киеве задержали парней, которые в Гидропарке избили военнослужащего. Оба нарушителя несовершеннолетние. Одному из них 17 лет, другому всего 15.

Также мы сообщали, что в столице произошла драка между гражданским, полицейским и военнослужащим ТЦК и СП. Причиной конфликта стал отказ военнообязанного предъявить документы.