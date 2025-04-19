Бійцю заборонили виступати з лекцією перед студентами Києво-Могилянської академії

Євген Врядник. Фото: Дмитро Кухарчук/Instagram

Українському військовослужбовцю не дозволили провести лекцію в Києво-Могилянській академії. Зі студентами боєць хотів поговорити на тему "Героїчна порода: від старої України до Третіх визвольних змагань".

Про це в суботу, 19 квітня, повідомив на своїй сторінці в Instagram начальник рекрутингу 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук.

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Скриншот повідомлення Дмитра Кухарчука/Instagram

Чому військовому не дозволили виступити перед студентами

"Керівництво академії заборонило лекцію українського військового, який пройшов пекло найгарячіших точок фронту, Євгена Врядника, друга Жекуса. Йому відмовили через висновок так званого "комітету з етики" — мовляв, він занадто правий, аби читати в академії лекції", — зазначив Кухарчук.

Євген Врядник виступає перед студентами. Фото: Дмитро Кухарчук/Instagram

Також він додав, що сучасна Києво-Могилянська академія перетворилася на "режимний об'єкт, який більше нагадує університет епохи Януковича, ніж простір вільної думки".

"Питання не лише в одній відмові — питання в тому, чому сьогодні військовий — ворог в академії, яка завжди була оплотом українського духу", — написав начальник рекрутингу 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, у Києві затримали хлопців, які в Гідропарку побили військовослужбовця. Обидва порушники неповнолітні. Одному з них 17 років, іншому лише 15.

Також ми повідомляли, що у столиці сталася бійка між цивільним, поліцейським і військовослужбовцем ТЦК та СП. Причиною конфлікту стала відмова військовозобов'язаного пред'явити документи.