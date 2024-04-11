Выбросил 20 урн с прахом на свалку — в Киеве будут судить работника ритуальной службы

Выброшенные на свалку урны с прахом. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить 26-летнего работника ритуальной службы, который выбросил 20 урн с прахом на свалку. В настоящее время злоумышленнику сообщили о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

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В Киеве будут судить работника ритуальной службы

Как установило следствие, в одну из столичных частных ритуальных служб обращались родные умерших для организации кремации и предоставления смежных ритуальных услуг. После кремации прах покойного поместили в урну крематория, а затем пересыпали в урну заказчика.

Однако урны от родных умерших были меньше, в результате чего весь прах в них не помещался. Ритуальная служба должна была утилизировать урны с остатками праха, и ее сотрудник просто выбросил их на пустыре по улице Сырецкой. Там были найдены 36 урн с фамилиями, в 20 из которых был прах.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении, ему грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или заключение от четырех до семи лет.

Скриншот сообщения Киевской прокуратуры

Напомним, ранее в Харькове судили поклонника СССР, который в интернете поддерживал российских оккупантов, и "лайкал" сообщения о пожелании смерти украинцам.

В то же время в Харьковской области будут судить двух бывших сотрудников "Харьковгаза" за передачу врагу информации о газовых сетях. Прокуратура уже направила в суд обвинительные акты.