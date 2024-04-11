Викинув 20 урн з прахом на смітник — у Києві судитимуть працівника ритуальної служби

Викинуті на смітник урни з прахом. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть 26-річного працівника ритуальної служби, який викинув 20 урн з прахом на смітник. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба Київської обласної прокуратури.

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Як встановило слідство, до однієї зі столичних приватних ритуальних служб звертались рідні померлих для організації кремації та надання суміжних ритуальних послуг. Після кремації прах покійного помістили в урну крематорію, а потім його пересипали в урну замовника.

Однак урни від рідних померлих були меншими, внаслідок чого увесь прах до них не поміщався. Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху, та її співробітник просто викинув їх на пустирі по вулиці Сирецькій. там було знайдено 36 урн з прізвищами, у 20 з яких був прах.

Зловмиснику вже було повідомлено про підозру, йому загрожує обмеження волі терміном від чотирьох до п’яти років або ув'язнення від чотирьох до семи років.

Скриншот допису Київської прокуратури

Нагадаємо, раніше у Харкові судили шанувальника СРСР, який в інтернеті підтримував російських окупантів, та "лайкав" дописи про побажання смерті українцям.

Водночас на Харківщині судитимуть двох колишніх співробітників "Харківгазу" за передачу ворогу інформації про газові мережі. Прокуратура вже відправила до суду обвинувальні акти.