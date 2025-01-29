Чиновникам УЗ сообщили о подозрении в вымогательстве денег — что случилось

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Четыре должностных лица филиала "Ведомственная военизированная охрана" Укрзализныци получили подозрение за вымогательство денег за допуск посторонних лиц к грузовым вагонам. Им грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, 29 января.

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Правоохранители выяснили, что заместитель филиала "Ведомственная военизированная охрана" вместе с подчиненными требовали деньги за допуск посторонних людей к грузовым вагонам и обещали не задерживать граждан, которые незаконно проникли на территорию, находящуюся под их охраной.

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Задержание подозреваемых. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В ходе расследования удалось зафиксировать четыре факта получения денег обвиняемыми от лиц, которые хотели попасть на территорию, где стоят вагоны.

Найденные у чиновников деньги. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Сейчас в суд направили обвинительный акт по факту вымогательства неправомерной выгоды по предварительному сговору организованной преступной группой. Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве чиновница, которая завысила стоимость по изготовлению проекта укрытия в одной из больниц столицы более чем на 230 тысяч, получила подозрение.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили завладение 2,2 млн грн на ремонте лицея. Стоимость почти всех материалов, которые закупались, была больше на 30% от их реальной стоимости.