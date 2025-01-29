Чиновникам УЗ сообщили о подозрении в вымогательстве денег — что случилось

Требовали деньги за допуск к вагонам — будут судить чиновников УЗ
Четыре должностных лица филиала "Ведомственная военизированная охрана" Укрзализныци получили подозрение за вымогательство денег за допуск посторонних лиц к грузовым вагонам. Им грозит лишение свободы от пяти до десяти лет.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в среду, 29 января.
Подозрение должностным лицам УЗ — что случилось
Правоохранители выяснили, что заместитель филиала "Ведомственная военизированная охрана" вместе с подчиненными требовали деньги за допуск посторонних людей к грузовым вагонам и обещали не задерживать граждан, которые незаконно проникли на территорию, находящуюся под их охраной.
В ходе расследования удалось зафиксировать четыре факта получения денег обвиняемыми от лиц, которые хотели попасть на территорию, где стоят вагоны.
Сейчас в суд направили обвинительный акт по факту вымогательства неправомерной выгоды по предварительному сговору организованной преступной группой. Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве чиновница, которая завысила стоимость по изготовлению проекта укрытия в одной из больниц столицы более чем на 230 тысяч, получила подозрение.
Также мы писали, что в Киеве разоблачили завладение 2,2 млн грн на ремонте лицея. Стоимость почти всех материалов, которые закупались, была больше на 30% от их реальной стоимости.
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