Заробила на проєктуванні укриття в лікарні — посадовиці оголосили підозру

Лікарня, де мають будувати укриття. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Інженерка з нагляду за будівництвом у Києві отримала підозру. Вона завищила вартість за виготовлення проєкту укриття в одній із лікарень на понад 230 тисяч гривень.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, 29 січня.

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Правоохоронці з'ясували, що 2023 року з одним із товариств було укладено договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту укриття в лікарні.

Висновки економічної експертизи встановили, що виконавець проєкту завищив вартість робіт з його виготовлення на понад 230 тис. гривень внаслідок чого бюджету столиці завдано збитків на зазначену суму.

Так, провідній інженерці Київської міської клінічної лікарні №12 повідомили про підозру за фактом неналежного виконання службових обов'язків, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам.

Нагадаємо, у Києві розікрали 4 мільйони на купівлі кондиціонерів в електрички. Трьом обвинуваченим оголосили про підозру.

Також ми писали, що у Києві судитимуть посадовицю, яка причетна до закупівлі неякісної дорожньої солі, що призвело до збитків у столичному бюджеті на 11 млн грн.