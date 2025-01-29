Заробила на проєктуванні укриття в лікарні — посадовиці оголосили підозру

Завищила ціну на проєкт укриття — посадовиця отримала підозру
Інженерка з нагляду за будівництвом у Києві отримала підозру. Вона завищила вартість за виготовлення проєкту укриття в одній із лікарень на понад 230 тисяч гривень.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, 29 січня.
Корупційні схеми під час проєктування укриття в лікарні
Правоохоронці з'ясували, що 2023 року з одним із товариств було укладено договір на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту укриття в лікарні.
Висновки економічної експертизи встановили, що виконавець проєкту завищив вартість робіт з його виготовлення на понад 230 тис. гривень внаслідок чого бюджету столиці завдано збитків на зазначену суму.
Так, провідній інженерці Київської міської клінічної лікарні №12 повідомили про підозру за фактом неналежного виконання службових обов'язків, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам.
Нагадаємо, у Києві розікрали 4 мільйони на купівлі кондиціонерів в електрички. Трьом обвинуваченим оголосили про підозру.
Також ми писали, що у Києві судитимуть посадовицю, яка причетна до закупівлі неякісної дорожньої солі, що призвело до збитків у столичному бюджеті на 11 млн грн.
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