Посадовцям УЗ повідомили про підозру у вимаганні грошей — що трапилось

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Четверо посадовців філії "Відомча воєнізована охорона" Укрзалізниці отримали підозру за вимагання грошей за допуск сторонніх осіб до вантажних вагонів. Їм грозить позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у середу, 29 січня.

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Правоохоронці з'ясували, що заступник філії "Відомча воєнізована охорона" разом з підлеглими вимагали гроші за допуск сторонніх людей до вантажних вагонів та обіцяли не затримувати громадян, які незаконно проникли на територію, що перебуває під їхньою охороною.

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Затримання підозрюваних. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Під час розслідування вдалося зафіксувати чотири факти отримання грошей обвинуваченими від осіб, які хотіли потрапити на територію, де стоять вагони.

Знайдені гроші у посадовців. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Наразі до суду скерували обвинувальний акт за фактом вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою організованою злочинною групою. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві посадовиця, яка завищила вартість з виготовлення проєкту укриття в одній із лікарень столиці на понад 230 тисяч, отримала підозру.

Також ми писали, що у Києві викрили заволодіння 2,2 млн грн на ремонті ліцею. Вартість майже усіх матеріалів, які закуповувалися, була більшою на 30% від їх реальної вартості.