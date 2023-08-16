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Требовали деньги за аренду озера: в Киевской области задержали адвоката и его сообщника

16 августа 2023 18:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Требовали деньги за аренду озера: в Киевской области задержали адвоката и его сообщника
Полиция задержала мошенника. Фото: Офис Генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области правоохранители разоблачили адвоката и его сообщника, которые требовали от местного предпринимателя 30 тысяч долларов за аренду озера. Их задержали и сообщили о подозрении при получении взятки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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В чем подозревают

Известно, что адвокат вместе с сообщником, пользуясь своим статусом, потребовали от местного предпринимателя 30 тысяч долларов. За эту сумму они обещали повлиять на должностных лиц, чтобы те выделили в аренду озеро на территории Бучанского района.

Подозреваемых задержали

Сообщается, что подозреваемые были задержаны во время получения взятки. Теперь им выбирают меры предосторожности.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении адвокату и сообщнику по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Изъяты деньги. Фото: Офис Генерального прокурора
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Задержанный мужчина. Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, в столице частный нотариус и его помощник получили подозрение за несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей и подлог официальных документов. Правоохранители уже сообщили им о подозрении.

Добавим, Киевская городская прокуратура сообщила директору одной из частных фирм о подозрении. Фигурант дела обвиняется в поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.

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