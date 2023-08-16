Вимагали гроші за оренду озера: на Київщині затримали адвоката та його спільника

Поліція затримала шахрая. Фото: Офіс Генерального прокурора

На Київщині правоохоронці викрили адвоката та його спільника, які вимагали від місцевого підприємця 30 тисяч доларів за оренду озера. Їх затримали та повідомили про підозру під час отримання хабаря.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Читайте також:

У чому підозрюють

Відомо, що адвокат разом зі спільником, користуючись своїм статусом, вимагали від місцевого підприємця 30 тисяч доларів. За цю суму вони обіцяли вплинути на службових осіб для того, щоб ті виділили в оренду озеро на території Бучанського району.

Підозрюваних затримали

Повідомляється, що підозрюваних затримали під час отримання хабаря. Наразі їм обирають запобіжні заходи.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокату та спільнику за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші. Фото: Офіс Генерального прокурора

Затриманий чоловік. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, у столиці приватний нотаріус та його помічник отримали підозру за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж та підроблення офіційних документів. Правоохоронці вже повідомили їм про підозру.

Додамо, що Київська міська прокуратура повідомила директору однієї з приватних фірм про підозру. Фігурант справи обвинувачується у постачанні неякісного форменного одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.