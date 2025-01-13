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Вымогал взятку за рекламу — в Киеве задержали руководителя КП

13 января 2025 15:36
Карина Приходько - Редактор
Брал взятку за рекламный ролик — в Киеве задержали предпринимателя
Задержание руководителя коммунального предприятия. Фото: t.me/gunpKyiv
Карина Приходько - Редактор

Правоохранители в Киеве разоблачили руководителя коммунального предприятия в вымогательстве взятки в размере 40 тысяч гривен за съемку рекламного ролика. Ему грозит десять лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева в понедельник, 13 января.

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Взятка за рекламу

Правоохранители выяснили, что местный предприниматель обратился к главе одного из коммунальных предприятий Подольского района Киева за разрешением о проведении съемок на территории Контрактовой площади.

Человек согласился, но отметил, что для заключения договора предприниматель должен был уплатить ему 40 тысяч гривен, в противном случае — сделка невозможна. Кроме того, за эти средства он обещал решать спорные вопросы во время съемок с любыми органами контроля.

взятка за рекламу в Киеве
Задержание руководителя коммунального предприятия. Фото: t.me/gunpKyiv
руководитель КП требовал взятку за рекламу
Задержание руководителя коммунального предприятия. Фото: t.me/gunpKyiv
взятка за рекламу в Киеве
Взятка, которую изъяли у руководителя КП в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv 

"Следователи задержали подозреваемого во время получения им оговоренной суммы средств. Чиновнику грозит до десяти лет за решеткой с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Николаеве задержали автоинструктора, который требовал взятку за водительское удостоверение. Ему грозит тюремный срок.

Также мы писали, что в Киеве чиновник требовал деньги за растаможку морепродуктов. Он хотел получать по 400 долларов за оформление каждой машины.

Киев взятка полиция деньги реклама предприниматели

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