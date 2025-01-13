Брал взятку за рекламный ролик — в Киеве задержали предпринимателя

Вымогал взятку за рекламу — в Киеве задержали руководителя КП
Правоохранители в Киеве разоблачили руководителя коммунального предприятия в вымогательстве взятки в размере 40 тысяч гривен за съемку рекламного ролика. Ему грозит десять лет лишения свободы.
Об этом сообщили в полиции Киева в понедельник, 13 января.
Взятка за рекламу
Правоохранители выяснили, что местный предприниматель обратился к главе одного из коммунальных предприятий Подольского района Киева за разрешением о проведении съемок на территории Контрактовой площади.
Человек согласился, но отметил, что для заключения договора предприниматель должен был уплатить ему 40 тысяч гривен, в противном случае — сделка невозможна. Кроме того, за эти средства он обещал решать спорные вопросы во время съемок с любыми органами контроля.
"Следователи задержали подозреваемого во время получения им оговоренной суммы средств. Чиновнику грозит до десяти лет за решеткой с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Николаеве задержали автоинструктора, который требовал взятку за водительское удостоверение. Ему грозит тюремный срок.
Также мы писали, что в Киеве чиновник требовал деньги за растаможку морепродуктов. Он хотел получать по 400 долларов за оформление каждой машины.
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