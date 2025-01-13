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Вимагав хабар за рекламу — у Києві затримали керівника КП

13 січня 2025 15:36
Карина Приходько - Редактор
Брав хабар за рекламний ролик — у Києві затримали підприємця
Затримання керівника комунального підприємства. Фото: t.me/gunpKyiv
Карина Приходько - Редактор

Правоохоронці у Києві викрили керівника комунального підприємства на вимаганні хабаря у розмірі 40 тисяч гривень за зйомку рекламного ролика. Йому загрожує десять років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Києва у понеділок, 13 січня. 

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Правоохоронці з'ясували, що місцевий підприємець звернувся до очільника одного з комунальних підприємств Подільського району Києва за дозволом щодо проведення зйомок на території Контрактової площі. 

Посадовець погодився, але зазначив, що для укладання договору підприємець мав сплатити йому 40 тисяч гривень, в іншому випадку — угода неможлива. Окрім того, за ці кошти він обіцяв розв'язувати спірні питання під час зйомок з будь-якими органами контролю.

хабар за рекламу у Києві
Затримання керівника комунального підприємства. Фото: t.me/gunpKyiv
керівник КП вимагав хабар за рекламу
Затримання керівника комунального підприємства. Фото: t.me/gunpKyiv
хабар за рекламу у Києві
Хабар, який вилучили у керівника КП в Києві. Фото: t.me/gunpKyiv 

"Слідчі затримали підозрюваного під час отримання ним обумовленої суми коштів. Посадовцю загрожує до десяти років за ґратами із конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві затримали автоінструктора, який вимагав хабар за водійське посвідчення. Йому загрожує тюремний строк. 

Також ми писали, що у Києві посадовець вимагав гроші за розмитнення морепродуктів. Він хотів отримувати по 400 доларів за оформлення кожної машини.
 

Київ хабар поліція гроші реклама підприємці

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