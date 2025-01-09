У Києві посадовець вимагав гроші за розмитнення морепродуктів

Співробітники працюють над матеріалами справи. Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про підозру посадовцю Державної служби з питань безпечності харчових продуктів. Чоловік вимагав по 400 доларів США за оформлення кожної машини з морепродуктами.

Про це у Київській міській прокуратурі повідомили у четвер, 9 січня.

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Вимагав гроші за оформлення продуктів

Прокуратура повідомила про підозру першому заступнику начальника Північного міжрегіонального ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Досудове розслідування встановило, що до посадовця звернувся представник підприємства, який ввозить до України рибу та морепродукти щоб уточнити питання розмитнення цих товарів. Натомість йому повідомили про проблеми, які можуть виникнути з оформленням таких документів.

Однак за 400 доларів США за кожну машину або за "подяку" у вигляді риби підозрюваний пообіцяв забезпечити швидке митне оформлення продуктів. Кінець кінцем було вирішено, що "послуга" буде оплачена грошима.

Задокументовано неодноразове отримання посадовцем грошей за допомогу у розмитнені автомобілів з рибою та морепродуктами.

Порушника затримали під час одержання 1200 доларів США. Гроші чоловік кожного разу просив покласти під книжку на його столі.

Тепер фігуранту справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Окрім того, передбачено конфіскацію майна.

Слідчі дії прокуратури. Фото: Київська міська прокуратура

Про це повідомляли, що під час ремонту будівель КП "Київміськсвітло" троє представників підприємства-підрядника незаконно заволоділи понад 1,1 млн гривень.

Також ми писали, що експрокурору та його співучаснику у дачі хабаря оголосили вирок. Вони обоє вирушать до в'язниці.