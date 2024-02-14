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Оправдывал агрессию РФ и проводил антисемитские стримы — в Киеве объявили подозрение блогеру

14 февраля 2024 13:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оправдывал агрессию РФ и проводил антисемитские стримы — в Киеве объявили подозрение блогеру
Киевлянин, оправдывавший агрессию РФ и правоохранители. Фото: Офис Генпокурора
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве разоблачили мужчину, который проводил антисемитские стримы в социальных сетях и оправдывал вооруженную агрессию России на территории Украины. Фигуранту сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в среду, 14 февраля.

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На территории Парка-мемориала Бабий Яр мужчина в Instagram публиковал посты и видео, в которых содержались антисемитские высказывания. По данным следствия, они направлялись на разжигание национальной розни и унижение еврейского народа.

"До этого подозреваемый продвигал пророссийские антисемитские нарративы через публикации в соцсетях Facebook, Instagram и Youtube. Там он также систематически размещал антиукраинские видеозаписи и стримы", — говорится в сообщении.

Правоохранитель и подозреваемый, подписывающий документы
Правоохранитель и подозреваемый, подписывающий документы. Фото: Офис Генпокурора

Вдобавок, подозреваемый в нескольких украинских областях проводил антиконституционные митинги и сопротивлялся правоохранителям.

Предателю объявлено подозрение по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, а также отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины. Дело киевлянина передано на рассмотрение в суд.

Скриншот сообщения Офиса Генпрокурора
Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, в Харькове разоблачили госпредателя, который сообщал россиянам дислокацию украинских воинов и расположение систем ПВО. Коллаборанту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Добавим, правоохранители объявили подозрение в госизмене киевлянину, сдававшему оккупантам местоположение украинских военных. Как выяснилось, мужчину завербовали спецслужбы РФ.

Киев
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Украина
Офис генерального прокурора
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