Виправдовував агресію РФ та проводив антисемітські стріми — у Києві оголосили підозру блогеру

Киянин, який виправдовував агресію РФ та правоохоронці. Фото: Офіс Генпокурора

У Києві викрили чоловіка, який проводив антисемітські стріми у соціальних мережах та виправдовував збройну агресію Росії на території України. Фігуранту повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора в середу, 14 лютого.

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На території Парку-меморіалу Бабин Яр чоловік у Instagram публікував дописи та відео, у яких містилися антисемітські висловлювання. За даними слідства, вони спрямовувалися на розпалювання національної ворожнечі та приниження єврейського народу.

"До цього підозрюваний просував проросійські антисемітські наративи через публікації у соцмережах Facebook, Instagram і Youtube. Там він також систематично розміщував антиукраїнські відеозаписи та стріми", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронець та підозрюваний, який підписує документи. Фото: Офіс Генпокурора

На додаток, підозрюваний в декількох українських областях проводив антиконституційні мітинги та чинив спротив правоохоронцям.

Зраднику оголошено підозру за фактом порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань, а також заперечення збройної агресії РФ проти України. Наразі справу киянина передано на розгляд до суду.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, у Харкові викрили держзрадника, який повідомляв росіянами дислокацію українських воїнів та розташування систем ППО. Колаборанту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Додамо, правоохоронці оголосили підозру у держзраді киянину, який здавав окупантам місця розташування українських військових. Як з'ясувалося, чоловіка завербували спецслужби РФ.