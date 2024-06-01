Выпускной в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна — фото торжеств
В пятницу, 31 мая, Киевский военный лицей имени Ивана Богуна отметил выпускной. Выпускники провели последнюю торжественную церемонию построения и попрощались с боевым флагом.
Об этом сообщает АрмияInform в пятницу, 31 мая.
Выпускной в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна
Традиционно в конце мая в Украине отмечают выпускные. В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна праздник прошел 31 мая.
Начальник Национального университета обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль пожелал выпускникам успехов во поступлении в высшие военные учебные заведения и стать офицерами, которые будут способствовать выполнению первой заповеди солдата: "живым вернуться домой".
Поздравил выпускников и пожелал удачи в военной карьере начальник лицея полковник Евгений Камалов.
"Мы чтим тех, кто избрал тернистый путь военного. И свою жизнь отдает Вооруженным Силам Украины. А это и есть вы, наши выпускники", — отметил Камалов.
Какие планы у выпускников
Большинство выпускников лицея намерены продолжать военную карьеру.
Например, Тимур Кустовецкий подает документы в несколько высших военных учебных заведений, поскольку хочет стать офицером Вооруженных Сил Украины.
"Еще когда поступал в лицей, я уже тогда избрал путь военного. А когда началось широкомасштабное вторжение, я понял, что не хочу быть в стороне. Хочу защищать Родину", — отметил Тимур.
Планирует продолжить военную карьеру и выпускница Анастасия.
"Мне с детства нравится военное дело. А поступала я в лицей уже во время широкомасштабного вторжения. Теперь хочу продолжить обучение в одном из киевских высших военных учебных заведений", — сказала Анастасия.
В завершение торжественной церемонии гостей ждали дефиле барабанщиков, показательные выступления с оружием, демонстрация навыков рукопашного боя и прощальный вальс.
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