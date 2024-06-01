Выпускной в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна — фото торжеств

Выпускники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Фото: АрмияInform

В пятницу, 31 мая, Киевский военный лицей имени Ивана Богуна отметил выпускной. Выпускники провели последнюю торжественную церемонию построения и попрощались с боевым флагом.

Об этом сообщает АрмияInform в пятницу, 31 мая.

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Традиционно в конце мая в Украине отмечают выпускные. В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна праздник прошел 31 мая.

Выпуск в военном лицее имени Ивана Богуна. Фото: АрмияInform

Начальник Национального университета обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль пожелал выпускникам успехов во поступлении в высшие военные учебные заведения и стать офицерами, которые будут способствовать выполнению первой заповеди солдата: "живым вернуться домой".

Начальник Национального университета обороны Украины Михаил Коваль. Фото: АрмияInform

Поздравил выпускников и пожелал удачи в военной карьере начальник лицея полковник Евгений Камалов.

"Мы чтим тех, кто избрал тернистый путь военного. И свою жизнь отдает Вооруженным Силам Украины. А это и есть вы, наши выпускники", — отметил Камалов.

Начальник лицея полковник Евгений Камалов. Фото: АрмияInform

Какие планы у выпускников

Большинство выпускников лицея намерены продолжать военную карьеру.

Выпускники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Фото: АрмияInform

Например, Тимур Кустовецкий подает документы в несколько высших военных учебных заведений, поскольку хочет стать офицером Вооруженных Сил Украины.

"Еще когда поступал в лицей, я уже тогда избрал путь военного. А когда началось широкомасштабное вторжение, я понял, что не хочу быть в стороне. Хочу защищать Родину", — отметил Тимур.

Марш выпускников лицея. Фото: АрмияInform

Планирует продолжить военную карьеру и выпускница Анастасия.

"Мне с детства нравится военное дело. А поступала я в лицей уже во время широкомасштабного вторжения. Теперь хочу продолжить обучение в одном из киевских высших военных учебных заведений", — сказала Анастасия.

Прощальный вальс выпускников в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. Фото: АрмияInform

В завершение торжественной церемонии гостей ждали дефиле барабанщиков, показательные выступления с оружием, демонстрация навыков рукопашного боя и прощальный вальс.

Напомним, что журналисты Новини.LIVE узнали у одесских школьников, стоит ли проводить выпускные вечера.

Ранее мы писали, что выпускники одной из школ города Ирпень, разрушенная ракетным ударом россияне, танцевали вальс на Центральном вокзале Киева. Аккомпанировала детям известная испанская скрипачка Летисия Морено.