Випускний у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна — фото урочистостей

Випускники Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Фото: АрміяInform

У п'ятницю, 31 травня, Київський військовий ліцей імені Івана Богуна відзначив випускний. Випускники провели останню урочисту церемонію шикування та попрощалися з бойовим прапором.

Про це повідомляє АрміяInform у п'ятницю, 31 травня.

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Випускний у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна

Традиційно наприкінці травня в Україні святкують випускні. У Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна свято відбулося 31 травня.

Випуск у військовому ліцеї імені Івана Богуна. Фото: АрміяInform

Начальник Національного університету оборони України, генерал-полковник Михайло Коваль побажав випускникам успіхів у вступі до вищих військових навчальних закладів та стати офіцерами, які сприятимуть виконанню першої заповіді солдата: "живим повернутися додому".

Начальник Національного університету оборони України Михайло Коваль. Фото: АрміяInform

Привітав випускників і побажав успіхів у військовій кар'єрі начальник ліцею полковник Євген Камалов.

"Ми шануємо тих, хто обрав тернистий шлях військового. І своє життя віддає Збройним Силам України. А це і є ви, наші випускники", — зазначив Камалов.

Начальник ліцею полковник Євген Камалов. Фото: АрміяInform

Які плани у випускників

Більшість випускників ліцею мають намір продовжувати військову кар’єру.

Випускники Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Фото: АрміяInform

Наприклад, Тимур Кустовецький подає документи до кількох вищих військових навчальних закладів, оскільки хоче стати офіцером Збройних Сил України.

"Ще коли вступав до ліцею, я вже тоді обрав шлях військового. А коли почалося широкомасштабне вторгнення, я зрозумів, що не хочу бути осторонь. Хочу захищати Батьківщину", — зазначив Тимур.

Марш випускників ліцею. Фото: АрміяInform

Планує продовжувати військову кар’єру й випускниця Анастасія.

"Мені з дитинства подобається військова справа. А вступала я в ліцей вже під час широкомасштабного вторгнення. Тепер хочу продовжити навчання в одному з київських вищих військових навчальних закладів", — сказала Анастасія.

Прощальний вальс випускників у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Фото: АрміяInform

На завершення урочистої церемонії на гостей чекали дефіле барабанщиків, показові виступи зі зброєю, демонстрація навичок рукопашного бою та прощальний вальс.

Нагадаємо, що журналісти Новини.LIVE дізналися в одеських школярів, чи варто проводити випускні вечори.

Раніше ми писали, що випускники однієї зі шкіл міста Ірпінь, яку зруйнували ракетним ударом росіяни, танцювали вальс на Центральному вокзалі Києва. Акомпанувала дітям відома іспанська скрипалька Летісія Морено.