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Їх школу зруйнувала російська ракета — випускники станцювали вальс на вокзалі Києва

22 травня 2024 08:05
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Ірпінські випускники танцювали вальс на київському вокзалі
Випускники ірпінської школи. Фото: Скриншот з відео
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Випускники однієї зі шкіл міста Ірпінь, яку зруйнували ракетним ударом росіяни, танцювали вальс на Центральному вокзалі Києва. Акомпанувала дітям відома іспанська скрипалька Летісія Морено.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці у вівторок, 21 травня. 

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Через те, що одну зі шкіл в Ірпені зруйнувала російська ракета, школярі не змогли провести випускний у стінах рідного навчального закладу. Через це було прийнято рішення провести символічний випускний танець на Центральному вокзалі Києва.

До участі у цьому дійстві залучили відому іспанську скрипальку Летісію Морено. Діти довго репетирували, і символічним є те, що під час однієї з генеральних репетицій у Києві лунала повітряна тривога, тому випускникам довелось продовжити репетицію у підвалі вокзалу.

Пост Укрзалізниці
Пост Укрзалізниці у Facebook

В Укрзалізниці повідомили, що музикантка прибула до столиці та завітала в Iron Land — Дитячу точку "Спільно" від Укрзалізниці та ЮНІСЕФ, де познайомилася з цьогорічними випускниками ірпінського ліцею №3. Їхня школа була зруйнована внаслідок обстрілів, проте ЮНІСЕФ допоміг відбудувати заклад, і школярі змогли повернутись за парти.

Нагадаємо, що Ірпінь під час повномасштабного вторгнення росіян став одним із найбільш постраждалих міст. Ще до сьогодні сапери ліквідовують бойові артилерійські снаряди та знаходять вибухові пристрої у місті. 

Із залишків таких снарядів та інших боєприпасів в Ірпені створили монумент

Київ
школи
діти
обстріли
Ірпінь
війна в Україні

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