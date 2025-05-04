Обстрел Киева 4 мая — воронки, сгоревшие авто, поврежденные магазины и дома

Сгоревшие авто и воронка возле одного из магазинов в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В ночь на 4 мая россияне атаковали Киев дронами. В результате атаки в столице зафиксированы воронки, сгоревшие авто и много других повреждений.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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На кадрах ниже можно увидеть, что в одном из районов Киева поврежден вход в супермаркет, магазин, и один из входов в торговый центр (ТЦ). Кроме того, выбиты окна в жилом доме, а также сгорели машины рядом.

Дедушка возле одного из супермаркетов в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Сгоревшие авто и поврежденный вход в ТЦ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Еще одно фото поврежденных авто и входа в ТЦ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Выбитые окна в доме. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Также возле одного из магазинов, где сгорели авто, видно, что на месте падения обломков образовалась воронка.

Сгоревшие авто и воронка возле одного из магазинов в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Напомним, что этой ночью с наступлением новых суток в Киеве объявили тревогу. В то же время в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в направлении столицы летят ударные беспилотники россиян. Через небольшой промежуток времени в городе были слышны звуки взрывов, поскольку работали силы ПВО.

Позже в ГСЧС опубликовали первые фото последствий и сообщили, что из-за вражеской атаки беспилотниками пострадали 7 человек, из них двое детей. Последствия были зафиксированы в трех районах столицы: Оболонском, Святошинском и Шевченковском. В каждом из них были пожары, по предварительным данным, пострадал именно Оболонский район. Подробнее о последствиях атаки — читайте по этой ссылке.