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Вирви та руїни — фоторепортаж наслідків нічної атаки РФ на Київ

4 травня 2025 07:17
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Обстріл Києва 4 травня — вирви, згорілі авто, пошкоджені магазини і домівки
Згорілі авто та вирва біля одного з магазинів у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

В ніч проти 4 травня росіяни атакували Київ дронами. Внаслідок атаки у столиці зафіксовано вирви, згорілі авто та багато інших пошкоджень. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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На кадрах нижче можна побачити, що в одному із районів Києва пошкоджено вхід до супермаркету, магазин, і один із входів до торгівельного центру (ТЦ). Крім того, вибито вікна у житловому будинки, а також згоріли автівки поряд.

Вирви та руїни — фоторепортаж наслідків нічної атаки РФ на Київ - фото 1
Дідусь біля одного з супермаркетів у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Вирви та руїни — фоторепортаж наслідків нічної атаки РФ на Київ - фото 2
Згорілі авто та пошкоджений вхід до ТЦ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Вирви та руїни — фоторепортаж наслідків нічної атаки РФ на Київ - фото 3
Ще одне фото пошкоджених авто і входу до ТЦ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Вирви та руїни — фоторепортаж наслідків нічної атаки РФ на Київ - фото 4
Вибиті вікна у будинку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Також біля одного з магазинів, де згоріли авто, видно, що на місці падіння уламків утворилася вирва.

Вирви та руїни — фоторепортаж наслідків нічної атаки РФ на Київ - фото 5
Згорілі авто та вирва біля одного з магазинів у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Нагадаємо, що цієї ночі з настанням нової доби у Києві оголосили тривогу. Водночас у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що в напрямку столиці летять ударні безпілотники росіян. Через невеликий проміжок часу у місті було чути звуки вибухів, оскільки працювали сили ППО.

Пізніше у ДСНС опублікували перші фото наслідків та поінформували, що через ворожу атаку безпілотниками постраждали 7 осіб, з них двоє дітей. Наслідки було зафіксовано у трьох районах столиці: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. В кожному з них були пожежі, за попередніми даними, постраждала саме Оболонський район. Детальніше про наслідки атаки — читайте за цим посиланням.

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