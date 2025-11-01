Ukraine WOW продлили до 30 ноября - почему стоит пойти

Выставка Ukraine WOW. Фото: Новини.LIVE

Выставку Ukraine WOW посетили 80 тысяч гостей. За это время удалось собрать более трех миллионов гривен, которые будут переданы музеям.

Ukraine WOW продлили до 30 ноября

Интерактивная выставка Ukraine WOW стала чрезвычайно популярной среди киевлян и гостей столицы. Из-за большого интереса проект продлили до 30 ноября включительно. Благодаря украинскому бизнесу появятся бесплатные билеты на выставку для ВПЛ и членов семей военных.

На экспозиции — более сотни экспонатов и десятки интерактивных зон. Здесь можно увидеть 20-метровую казацкую лодку — чайку, саблю Ивана Мазепы и меч времен Руси, полетать в виртуальной реальности над Бакотой, Сивашем и Карпатами, попасть на финальную репетицию "Ребелії" от МУР и в декорации "Конотопскої відьми"

Три самые популярные локации на Ukraine WOW: бескрайнее пшеничное поле, созданное из 110 000 колосков, пруд с кувшинками и зеленая поляна, где можно вспомнить лучшие мгновения своего детства.



"Люди едут отовсюду — со Львова, Одессы, Днепра, Харькова, Запорожья, и даже с прифронтовых городов. Мы также приняли более 5000 военных с семьями. Кроме того, нам поступают сотни сообщений от тех, кто хочет попасть на выставку, но не может позволить себе купить билеты. Мы рады сообщить, что благодаря украинскому бизнесу сможем предоставлять бесплатные билеты для внутренне перемещенных лиц и членов семей военных. Уже есть подтверждение от компаний Genesis и "Интерхим" на 1300 и 1600 билетов соответственно. И это только начало", — делятся руководительницы Ukraine WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

За месяц работы выставку посетили сотни звездных гостей. Среди них Эрик Шмидт, американский предприниматель, бывший гендиректор Google, победитель "Евровидения-2024" Nemo, продюсер фильма "Камень, бумага, ножницы" Хайдер Ротшильд Хузир (его награда BAFTA представлена на Ukraine WOW), немецкий стилист и блогер Франк Вильде, чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан, певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала и многие другие.

Напомним, как состоялось открытие выставки Ukraine WOW, которая стала одним из самых популярных событий в Украине.