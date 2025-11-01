Ukraine WOW продовжили до 30 листопада — чому варто піти

Виставка Ukraine WOW. Фото: Новини.LIVE

Виставку Ukraine WOW відвідали 80 тисяч гостей. За цей час вдалось зібрати понад три мільйонів гривень, які будуть передані музеям.

Ukraine WOW продовжили до 30 листопада

Інтерактивна виставка Ukraine WOW стала надзвичайно популярною серед киян та гостей столиці. Через великий інтерес проєкт продовжили до 30 листопада включно. Завдяки українському бізнесу з’являться безплатні квитки на виставку для ВПО та членів родин військових.

На експозиції — понад сотня експонатів і десятки інтерактивних зон. Тут можна побачити 20-метровий козацький човен ― чайку, шаблю Івана Мазепи та меч часів Русі, політати у віртуальній реальності над Бакотою, Сивашем і Карпатами, потрапити на фінальну репетицію "Ребелії" від МУР та у декорації "Конотопської відьми".

Три найпопулярніші локації на Ukraine WOW: безкрайнє пшеничне поле, створене з 110 000 колосків, ставок із лататтям та зелена галявина, де можна згадати найкращі миті свого дитинства.



"Люди їдуть звідусіль — і зі Львова, і з Одеси, і з Дніпра, і з Харкова, і з Запоріжжя, і з прифронтових міст. Ми також прийняли понад 5000 військових із родинами. Крім того, нам надходять сотні повідомлень від тих, хто хоче потрапити на виставку, але не може дозволити собі купити квитки. Ми раді повідомити, що завдяки українському бізнесу зможемо надавати безплатні квитки для внутрішньо переміщених осіб та членів родин військових. Вже маємо підтвердження від компаній Genesis та "Інтерхім" на 1300 та 1600 квитків відповідно. І це тільки початок", ― діляться керівниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

За місяць роботи виставку відвідали сотні зіркових гостей. Серед них Ерік Шмідт, американський підприємець, колишній гендиректор Google, переможець "Євробачення-2024" Nemo, продюсер фільму "Камінь, папір, ножиці" Хайдер Ротшильд Хузір (його нагорода BAFTA представлена на Ukraine WOW), німецький стиліст та блогер Франк Вільде, чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, співачка і переможниця "Євробачення-2016" Джамала та багато інших.

Нагадаємо, як відбулось відкриття виставки Ukraine WOW, яка стала однією з найпопулярніших подій в Україні. Також ми розповідали, що незабаром у столиці презентують шоу "Потяг у дива".